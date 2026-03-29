محمد بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس إقليم كردستان العراق

أجرى آل رئيس اتصالاً هاتفياً مع نجيرفان بارزاني رئيس الشقيق. وأعرب خلاله عن إدانته الهجوم الإهاربي الذي استهدف منزله في محافظة .

وجدد الشيخ خلاله الاتصال دعم دولة كل ما يعزز أمن العراق الشقيق وإقليم كردستان العراق. على ما نقلت وكالة أنباء الإمارات.

من جانبه، أعرب نيجيرفان بارزاني عن شكره وتقديره للشيخ زايد آل نهيان لمواقف دولة الإمارات الأخوية تجاه العراق عامة وإقليم كردستان العراق خاصة.



وتناول الاتصال العدوان الإرهابي المستمر ضد دولة الإمارات ودول المنطقة، والذي يستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية..وجدد معاليه إدانة هذا العدوان الإرهابي لما يمثله من انتهاكٍ لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق وتقويضٍ للأمن والسلم الإقليمي والدولي.