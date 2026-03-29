زعيم الجمهوريين: لا نستبعد دخول قوات برية أميركية لإيران

لم يستبعد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، ستيف سكاليز، إمكانية دخول قوات برية أميركية إلى ، رغم أن العديد من أعضاء حزبه قد أعربوا عن مخاوفهم إزاء هذه الخطوة.





وقال سكاليز لبرنامج هذا الأسبوع "This Week" على شبكة نيوز " " الأحد: "لا توجد قوات برية على الأرض اليوم، غير أننا نجري الكثير من النقاشات حول ما قد يحدث لاحقا".

وأضاف: "لكني أعتقد أن معظم الناس ومعظم العقلاء يدركون أن امتلاك إيران لسلاح نووي ليس خيارا يرغب فيه أي منا".

ورفض سكاليز الإجابة عما إذا كان سيكون هناك دعم واسع النطاق من الجمهوريين لإرسال قوات برية إلى إيران.



وأضاف سكالييز قائلا: "لم نصل إلى تلك المرحلة بعد. ومن الواضح أنكم تشهدون تحركات للقوات، كما أن لدينا عددا من القواعد في تلك المنطقة أيضا، وهي موجودة هناك طويلة".