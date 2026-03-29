وزير الإعلام اليمني: قيادات وخبراء من الحرس الثوري وصلت صنعاء

29-03-2026 | 16:18
وزير الإعلام اليمني: قيادات وخبراء من الحرس الثوري وصلت صنعاء
كشف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عن وصول خبراء إضافيين من الحرس الثوري الإيراني إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، الأسبوع الماضي.

وقال الإرياني في تغريدات على صفحته بمنصة إكس، "نؤكد وصول قيادات وخبراء إضافيين من الحرس الثوري إلى صنعاء خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع التصعيد الأخير، وهذه ليست مصادفة، بل جزء من نمط متكرر يعكس مستوى الإشراف المباشر وطبيعة القرار".
ووصف المسؤول اليمني، مهمة المنظومة الإيرانية بأنها "تقوم على مبدأ القيادة والسيطرة المركزية التي يديرها الحرس الثوري الإيراني، المسؤول عن التخطيط والتوجيه وتحديد إيقاع ومسار العمليات".

وأضاف: "هناك من لا يزال يروج لفكرة، أو يعتقد، أن ميليشيا الحوثي كيان شبه مستقل ضمن ما يسمى كذباً بـ"محور المقاومة"، تحكمه حسابات محلية أو شراكات ومصالح مع إيران"، مؤكداً أن هذه القراءة تتجاهل طبيعة هذه الجماعة وبنيتها الحقيقية.

وأكد وزير الإعلام اليمني، أن الحوثي ليس شريكاً ولا حليفاً، بل أداة تنفيذ ضمن منظومة عسكرية عابرة للحدود، تقوم على مبدأ القيادة والسيطرة المركزية التي يديرها الحرس الثوري الإيراني، المسؤول عن التخطيط والتوجيه وتحديد إيقاع ومسار العمليات.

وشدد على أن تجاهل هذه الحقيقة "لا يؤدي فقط إلى سوء تقدير الموقف، بل يمنح النظام في طهران مساحة إضافية لتعميق نفوذه وتوسيع دائرة التهديد".

وأمس السبت، أعلنت ميليشيات الحوثي رسمياً دخولها الحرب إلى جانب إيران، بعد إطلاقها أول صاروخ باليستي باتجاه "إسرائيل"، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي رصد صاروخ أطلق من اليمن.

وسبق أن لوّح قادة إيرانيون بفتح جبهة البحر الأحمر وإغلاق باب المندب، في حال استمر التصعيد الأميركي والإسرائيلي ضد إيران.
