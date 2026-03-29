الاعتداء الإيراني على الكويت.. الامارات تدين

دانت ، الأحد، الاعتداء الذي استهدف أحد المعسكرات في وأسفر عن إصابة عدد من منتسبي القوات المسلحة.





ووفق بيان لوزارة الخارجية نشرته (وام) فقد "أدانت بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الإرهابي الغادر الذي استهدف أحد المعسكرات في دولة الكويت، وأسفر عن إصابة 10 من منتسبي القوات المسلحة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي".



وأكدت ، في البيان أن هذا الاعتداء يُمثل انتهاكا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها، كما يشكل تصعيدا خطيرا يمس أمن دول وأمن المنطقة.



وأعربت دولة عن تضامنها الكامل مع دولة الكويت، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه حماية أمنها واستقرارها، كما عبّرت عن "تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين في هذا الهجوم الآثم".

