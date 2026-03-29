انفجارات تهز بغداد.. استهداف مواقع عسكرية ومحيط المطار

شهدت بغداد فجر الإثنين سلسلة انفجارات عنيفة طالت مناطق متفرقة من العاصمة، بينها مواقع عسكرية وأخرى قريبة من مطار بغداد الدولي، وسط تصاعد أعمدة الدخان من عدد من المواقع المستهدفة.



وبحسب مصادر أمنية ، استُهدف مقر قيادة عمليات حزام بغداد في منطقة جسر ديالى، وهو موقع تابع لـ"الحشد الشعبي"، في أول هجوم من نوعه على هذا المقر. كما سُمعت انفجارات متتالية في جسر ديالى والزعفرانية في جانب الرصافة، إضافة إلى الكرخ، فضلاً عن انفجارات أخرى في المحمودية واليوسفية جنوبي العاصمة.



وأشارت المصادر إلى أن هجوماً آخر بطائرات مسيّرة استهدف مقراً تابعاً لـ"حركة النجباء"، المعروفة بمواقفها المناهضة للوجود الأميركي في والمرتبطة بالحرس الثوري .



كذلك طاول الاستهداف محيط مقر الدعم الدبلوماسي قرب مطار بغداد الدولي، بالتزامن مع انفجارات قوية في محيط قاعدة فيكتوريا التي تضم قوات أميركية، حيث شوهد الدخان يتصاعد من داخل .



وفي موازاة ذلك، أفادت مصادر محلية بتحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء بغداد، مع تسجيل تحليق لطائرات أميركية على علو منخفض، خصوصاً فوق المناطق الجنوبية من العاصمة. كما شوهدت سيارات إسعاف تتجه بسرعة إلى داخل قاعدة فيكتوريا، ما يرجح وقوع إصابات.



ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية تحدد طبيعة الهجمات أو حجم الخسائر الناتجة عنها، فيما تأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر الأمني في العراق وتزايد الهجمات التي تطال مواقع عسكرية وقواعد تضم قوات أجنبية. (العين)

Advertisement