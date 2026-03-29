تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

انفجارات تهز بغداد.. استهداف مواقع عسكرية ومحيط المطار

29-03-2026 | 23:42
A-
A+
انفجارات تهز بغداد.. استهداف مواقع عسكرية ومحيط المطار
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شهدت بغداد فجر الإثنين سلسلة انفجارات عنيفة طالت مناطق متفرقة من العاصمة، بينها مواقع عسكرية وأخرى قريبة من مطار بغداد الدولي، وسط تصاعد أعمدة الدخان من عدد من المواقع المستهدفة.

وبحسب مصادر أمنية عراقية، استُهدف مقر قيادة عمليات حزام بغداد في منطقة جسر ديالى، وهو موقع تابع لـ"الحشد الشعبي"، في أول هجوم من نوعه على هذا المقر. كما سُمعت انفجارات متتالية في جسر ديالى والزعفرانية في جانب الرصافة، إضافة إلى الكرخ، فضلاً عن انفجارات أخرى في المحمودية واليوسفية جنوبي العاصمة.

وأشارت المصادر إلى أن هجوماً آخر بطائرات مسيّرة استهدف مقراً تابعاً لـ"حركة النجباء"، المعروفة بمواقفها المناهضة للوجود الأميركي في العراق والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

كذلك طاول الاستهداف محيط مقر الدعم الدبلوماسي قرب مطار بغداد الدولي، بالتزامن مع انفجارات قوية في محيط قاعدة فيكتوريا التي تضم قوات أميركية، حيث شوهد الدخان يتصاعد من داخل القاعدة.

وفي موازاة ذلك، أفادت مصادر محلية بتحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء بغداد، مع تسجيل تحليق لطائرات أميركية على علو منخفض، خصوصاً فوق المناطق الجنوبية من العاصمة. كما شوهدت سيارات إسعاف تتجه بسرعة إلى داخل قاعدة فيكتوريا، ما يرجح وقوع إصابات.

ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية تحدد طبيعة الهجمات أو حجم الخسائر الناتجة عنها، فيما تأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر الأمني في العراق وتزايد الهجمات التي تطال مواقع عسكرية وقواعد تضم قوات أجنبية. (العين)
الحرس الثوري الإيراني

الحرس الثوري

دبلوماسي

الإيراني

القاعدة

العراق

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24