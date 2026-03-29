تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

برلين توازن بين الدعم والضغط.. عودة اللاجئين السوريين تتقدم المشهد

Lebanon 24
29-03-2026 | 23:53
A-
A+
برلين توازن بين الدعم والضغط.. عودة اللاجئين السوريين تتقدم المشهد
برلين توازن بين الدعم والضغط.. عودة اللاجئين السوريين تتقدم المشهد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتجه الحكومة الألمانية إلى تشجيع عودة مزيد من اللاجئين السوريين إلى بلادهم، بالتزامن مع زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى برلين، في خطوة تعكس تداخلاً بين الاعتبارات السياسية والأمنية والاقتصادية، وفق ما أوردته شبكة "تاغسشاو" الألمانية.

وبحسب التقرير، تعتمد برلين مقاربة تقوم على الجمع بين الحوافز والضغوط. فالسوريون الراغبون في العودة الطوعية يمكنهم التقدم للحصول على دعم مالي يساعدهم على بدء حياة جديدة، مع توجه لرفع قيمة هذه المساعدات. وفي المقابل، تجرى محادثات مع دمشق لتوسيع عمليات الترحيل، وهو ملف مرشح لاحتلال موقع متقدم في الاجتماعات الثنائية.

وفي الوقت نفسه، تتحرك ألمانيا باتجاه دعم الاقتصاد السوري عبر إنشاء "مجلس اقتصادي ألماني - سوري" يعقد اجتماعه الأول في وزارة الخارجية، مع تأكيد رسمي على استعداد الشركات الألمانية للاستثمار إذا توافرت بيئة قانونية مستقرة والتزام بالإصلاحات.

كما أعادت برلين فتح سفارتها في دمشق جزئياً، ونشرت فريقاً دبلوماسياً لمتابعة التطورات وتقييم مدى التزام السلطات السورية بتوفير الأمن والانفتاح على المشاركة السياسية.

وخصصت ألمانيا نحو "218 مليون يورو" لإعادة الإعمار، لكنها توجه هذا التمويل عبر منظمات دولية بدلاً من مؤسسات الدولة، في محاولة للفصل بين دعم السكان وعدم تقوية السلطة مباشرة.

ويرتبط هذا المسار أيضاً بضغوط داخلية، ولا سيما من أحزاب محافظة تدفع باتجاه تسريع عودة اللاجئين، رغم استمرار التحديات الميدانية التي تعرقل أي عودة واسعة.

وفي المقابل، أثارت زيارة الشرع انتقادات داخلية، إذ ذكرت صحيفة "تسايت" أن حزب اليسار هاجمها بشدة، معتبرًا أن لقاءه مع المستشار فريدريش ميرتس لا يمثل خطوة دبلوماسية بل "إفلاساً أخلاقياً".

واتهم الحزب الحكومة الألمانية بالسعي إلى التقارب مع الشرع، رغم ماضيه المثير للجدل، بهدف التمهيد لترحيل أعداد كبيرة من السوريين. كما أشارت الصحيفة إلى أن اللقاء بين ميرتس والشرع، الذي كان مقرراً في كانون الثاني، تأجل في اللحظة الأخيرة بطلب من الجانب السوري، وكان ملف عودة اللاجئين من بين محاوره الأساسية. (ارم)
وزارة الخارجية

إعادة الإعمار

الألمانية

دبلوماسي

ألمانيا

السورية

الثنائي

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24