الرئيس الصيني يدعو زعيمة المعارضة التايوانية إلى زيارة بلاده

وجّه الرئيس الصيني دعوة إلى زعيمة حزب كومينتانغ المعارض في تايوان، لزيارة في نيسان، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية بالإضافة إلى الحزب نفسه.



وأفاد بيان صادر عن الحزب مؤكداً تقرير أوردته "شينخوا"، بأن رئيسة كومينتانغ، لي وون، "قبلت بكل سرور" الدعوة لترؤس وفدٍ إلى الصين، وذلك بهدف المساهمة "في تعزيز التنمية السلمية للعلاقات بين ضفتي المضيق".

