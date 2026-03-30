مناقشة تطورات المنطقة.. اجتماع مشترك بين مجلس التعاون والأردن وموسكو اليوم

عززت الدبلوماسية الخليجية حالة التنسيق المشترك، مكثفة تحركاتها الإقليمية والدولية لإنهاء الهجمات في ظل الحرب الراهنة التي مضى على اندلاعها قرابة شهر، فيما حافظت دفاعات الخليج على مواصلة ردع التهديدات المعادية الإيرانية، إذ دمّرت في الساعات الماضية نحو 31 صاروخاً، و75 مسيرة، وسط تشديد خليجي بضرورة منع تكرار العدوان مستقبلاً في حين برزت مطالبات عربية تجاه طهران بضرورة تقديم تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً، لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر.

في أحدث المستجدات، احتضنت إسلام آباد عاصمة باكستان اجتماع وزاري رباعي ضم وباكستان، ومصر، وتركيا، من أجل التنسيق والتشاور بين الدول المشاركة، بشأن الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

إثر ذلك، رجّح إسحاق دار، وزير خارجية باكستان احتمالية عقد مفاوضات أميركية - إيرانية لتسوية النزاع في العاصمة الباكستانية إسلام أباد في غضون الأيام المقبلة، وقال إن باكستان والسعودية وتركيا ومصر ناقشت الأحد "سبلاً ممكنة لإنهاء الحرب في على نحو مبكر ودائم".



وتواصل دول مجلس التعاون الخليجي العمل بأعلى المستويات مع المنظمات الدولية لإدانة الاعتداءات الإيرانية، في حين شهد يوم الأحد اجتماعاً خليجياً كندياً لمناقشة الهجمات العدائية الإيرانية الغاشمة التي استهدفت دول مجلس التعاون، وبحث تداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وما يمثله هذا من تهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.



من جهتها، أعربت أنيتا أناند، وزيرة خارجية كندا، عن دعم بلادها الكامل والثابت لدول مجلس التعاون في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، وضرورة وقف هذه الهجمات وفتح إيران لمضيق هرمز أمام سلاسل الأمداد الإقليمية والعالمية.



وأكد في اللقاء، إدانة مجلس التعاون الشديدة لهذه الاعتداءات العدوانية التي تنتهك سيادة دول المجلس، وتمثل خرقاً سافراً لكافة القوانين والأعراف الدولية، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية، وضرورة إيران بتطبيق القرار الأممي 2817، مقدماً في هذا السياق شكره وتقديره لكندا لدعم هذا القرار.



مقابل ذلك، تعقد دول الخليج وروسيا والأردن اليوم اجتماعاً مشتركا لبحث ومناقشة تداعيات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول مجلس التعاون والأردن، والتطورات الخطيرة في المنطقة، وتداعياتها السلبية التي طالت العالم أجمع.