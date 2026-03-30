عربي-دولي

منشآت الكهرباء الايرانية تتعرض لهجمات.. وتوقف مصنع الماء الثقيل

Lebanon 24
30-03-2026 | 00:54
منشآت الكهرباء الايرانية تتعرض لهجمات.. وتوقف مصنع الماء الثقيل
أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأحد، بأن مصنع الماء الثقيل في خنداب بإيران قد تعرض لأضرار بالغة وتوقف عن العمل.

وكتبت الوكالة عبر منصة "إكس": "استنادًا إلى تحليل مستقل لصور الأقمار الصناعية والمعلومات عن المصنع، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مصنع الماء الثقيل في خنداب، الذي أبلغت إيران عن تعرضه لهجوم في 27 آذار، قد لحقت به أضرار جسيمة وتوقف عن العمل"، نقلا عن وكالة "تاس" الروسية.

وأضافت الوكالة الذرية أنه لم يتم العثور على أي "مواد نووية" في المبنى.

وفي تطور، أعلنت وسائل إعلام إيرانية، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، استهداف إحدى منشآت البتروكيماويات في مدينة تبريز شمال إيران. وأشارت إلى عدم انبعاث مواد خطرة.

وتتلقى الشركة النفط أو الغاز الطبيعي وتعالجهما ضمن منتجات كيميائية لصناعة مواد ذات استخدام يومي مثل البلاستيك والكيماويات.
مواضيع ذات صلة
شركة الكهرباء الإيرانية: تضرر جزء من منشآت شبكة الكهرباء إثر هجمات على بعض مناطق طهران ومحافظة البرز الليلة الماضية
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 11:05:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: قطر للطاقة تعلن أن منشآت للغاز المسال تعرضت لهجمات فجر الخميس بدون إصابات بشرية
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 11:05:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة الإيراني: التهديد بضرب منشآت الكهرباء غير قانوني وأي استهداف لها يعد هجوما على المدنيين
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 11:05:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة فارس للأنباء: وكالات الأنباء الإيرانية تتعرض لهجمات إلكترونية واختراقات
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 11:05:18 Lebanon 24 Lebanon 24

