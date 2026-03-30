عربي-دولي
منشآت الكهرباء الايرانية تتعرض لهجمات.. وتوقف مصنع الماء الثقيل
Lebanon 24
30-03-2026
|
00:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
، الأحد، بأن مصنع الماء الثقيل في خنداب بإيران قد تعرض لأضرار بالغة وتوقف عن العمل.
وكتبت الوكالة عبر منصة "إكس": "استنادًا إلى تحليل مستقل لصور الأقمار الصناعية والمعلومات عن المصنع، أكدت
الوكالة الدولية للطاقة
الذرية أن مصنع الماء الثقيل في خنداب، الذي أبلغت
إيران
عن تعرضه لهجوم في 27 آذار، قد لحقت به أضرار جسيمة وتوقف عن العمل"، نقلا عن وكالة "تاس" الروسية.
وأضافت الوكالة الذرية أنه لم يتم العثور على أي "مواد نووية" في المبنى.
وفي تطور، أعلنت وسائل إعلام إيرانية، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، استهداف إحدى منشآت البتروكيماويات في مدينة تبريز شمال إيران. وأشارت إلى عدم انبعاث مواد خطرة.
وتتلقى الشركة
النفط
أو
الغاز
الطبيعي وتعالجهما ضمن منتجات كيميائية لصناعة مواد ذات استخدام يومي مثل البلاستيك والكيماويات.
