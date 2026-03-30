منشآت الكهرباء الايرانية تتعرض لهجمات.. وتوقف مصنع الماء الثقيل

أفادت ، الأحد، بأن مصنع الماء الثقيل في خنداب بإيران قد تعرض لأضرار بالغة وتوقف عن العمل.



وكتبت الوكالة عبر منصة "إكس": "استنادًا إلى تحليل مستقل لصور الأقمار الصناعية والمعلومات عن المصنع، أكدت الذرية أن مصنع الماء الثقيل في خنداب، الذي أبلغت عن تعرضه لهجوم في 27 آذار، قد لحقت به أضرار جسيمة وتوقف عن العمل"، نقلا عن وكالة "تاس" الروسية.



وأضافت الوكالة الذرية أنه لم يتم العثور على أي "مواد نووية" في المبنى.



وفي تطور، أعلنت وسائل إعلام إيرانية، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، استهداف إحدى منشآت البتروكيماويات في مدينة تبريز شمال إيران. وأشارت إلى عدم انبعاث مواد خطرة.



وتتلقى الشركة أو الطبيعي وتعالجهما ضمن منتجات كيميائية لصناعة مواد ذات استخدام يومي مثل البلاستيك والكيماويات.

