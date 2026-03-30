تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"الموساد الخاص" يلاحق زعيماً مؤيداً للفلسطينيين في دولة أوروبية

Lebanon 24
30-03-2026 | 00:59
A-
A+
الموساد الخاص يلاحق زعيماً مؤيداً للفلسطينيين في دولة أوروبية
الموساد الخاص يلاحق زعيماً مؤيداً للفلسطينيين في دولة أوروبية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال موقع "responsible state craft"، انه لم تكن نتائج الانتخابات الوطنية في سلوفينيا وحدها الحدث الأبرز، رغم تقدم حزب "حركة الحرية" الليبرالي بزعامة رئيس الوزراء روبرت غولوب بفارق ضئيل على الحزب الديمقراطي السلوفيني اليميني بقيادة يانيز يانشا. فالمشهد السياسي في البلاد اتجه سريعاً نحو قضية أكثر حساسية تتعلق بشبهات تدخل خارجي في المسار الديمقراطي، وسط اتهامات باستغلال أدوات استخبارات خاصة للتأثير في الانتخابات.

وبحسب ما أوردته تقارير صحافية وتحقيقات استقصائية، زار دان زوريلا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "بلاك كيوب" الإسرائيلية، واللواء جيورا إيلاند، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي والمستشار الحالي للشركة، سلوفينيا مرات عدة خلال الأشهر الأخيرة. ورغم تأكيد الشركة أنها جهة خاصة لا ترتبط بالحكومة الإسرائيلية، فإن طبيعة الشخصيات المرتبطة بها وخلفياتها الأمنية أثارت كثيراً من الشكوك.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن مهمة "بلاك كيوب" تمثلت في دعم الحزب الديمقراطي السلوفيني ومحاولة تقوية موقع يانيز يانشا في السباق الانتخابي. كما تتهمها سلوفينيا بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية وتسريب محادثات تناولت شبهات فساد وسوء استخدام أموال الدولة، في ما بدا محاولة لإضعاف الحكومة قبل الانتخابات.

ويزيد من ثقل هذه الشبهات إقرار يانشا نفسه بأنه التقى عناصر من "بلاك كيوب"، رغم قوله إنه لا يتذكر متى جرت تلك اللقاءات. لكن مجرد حصول هذه الاجتماعات فتح باب التساؤل حول أسباب تواصل مرشح معارض في سلوفينيا مع شخصيات مرتبطة بمجال الاستخبارات في إسرائيل.

وترتبط هذه القضية، حسب الموقع، بمواقف سلوفينيا الخارجية خلال الفترة الماضية. فمنذ بدء الحرب على غزة، ظهرت حكومة غولوب بين أكثر الحكومات الأوروبية انتقاداً لإسرائيل، ودعت إلى وقف إطلاق النار، وأيدت ملاحقة قادة إسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، كما اعترفت بدولة فلسطين، وحظرت استيراد بضائع من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنعت زيارة وزيرين إسرائيليين متطرفين، ثم أصبحت أول دولة في الاتحاد الأوروبي تمنع بنيامين نتنياهو من دخول أراضيها وتحظر تجارة السلاح مع إسرائيل.

ومع اندلاع الحرب على إيران في 28 شباط، أدانت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون الضربات الأميركية والإسرائيلية ووصفتها بأنها انتهاك غير مقبول للقانون الدولي، مع إدانتها أيضاً الهجمات الإيرانية المضادة في المنطقة.

في المقابل، عُرف يانيز يانشا بعلاقاته الوثيقة مع كل من دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، ورفضه لاعتراف بلاده بفلسطين، فضلاً عن دعمه الواضح لتغيير النظام في إيران وارتباطه بمنظمة "مجاهدي خلق"، ما جعله أقرب سياسياً إلى الخط الإسرائيلي والأميركي في المنطقة.

وعلى هذا الأساس، رأت وكالة الاستخبارات والأمن السلوفينية أن أنشطة "بلاك كيوب" تمثل تدخلاً أجنبياً مباشراً. ودفع ذلك رئيس الوزراء غولوب إلى مخاطبة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مطالباً بفتح تحقيق، ومحذراً من أن ما جرى يشكل تهديداً هجيناً واضحاً ضد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، واختباراً مباشراً لفعالية "درع الديمقراطية الأوروبية" الذي أُنشئ لحماية دول الاتحاد من التدخلات الخارجية.

لكن رد بروكسل، وفق النص، بقي باهتاً. فالمفوضية الأوروبية، التي تُتهم عادة بالإسراع إلى تحميل روسيا مسؤولية أي تدخل سياسي، لم تبدِ حتى الآن الحماسة نفسها في التعامل مع المزاعم المتعلقة بتدخل إسرائيلي، ما فتح الباب أمام اتهامات بازدواجية المعايير.

وبهذا المعنى، لا تبدو القضية شأناً سلوفينياً داخلياً فقط، بل اختباراً أوسع لقدرة الاتحاد الأوروبي على حماية أعضائه من التدخلات الخارجية، مهما كان مصدرها، وضمان حق الدول الأعضاء في رسم سياساتها الخارجية من دون التعرض لضغوط أو عمليات سرية. (responsible state craft)
Advertisement
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:49 | 2026-03-30
Lebanon24
03:48 | 2026-03-30
Lebanon24
03:38 | 2026-03-30
Lebanon24
02:56 | 2026-03-30
Lebanon24
02:35 | 2026-03-30
Lebanon24
02:33 | 2026-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24