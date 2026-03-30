تعثر في منظمة التجارة العالمية.. الخلاف على الرسوم الرقمية ينسف التوافق

انتهت محادثات منظمة التجارة العالمية إلى طريق مسدود فجر الإثنين، بعدما عرقلت ، بدعم من دول أخرى، محاولة لتمديد تجميد الرسوم الجمركية على عمليات الإرسال الإلكترونية، في انتكاسة جديدة للمنظمة التي تواجه أصلاً تحديات متزايدة.



وأكدت المديرة العامة للمنظمة نغوزي أوكونجو إيويالا انتهاء العمل بتجميد الرسوم على التجارة الإلكترونية، ما يفتح الباب أمام الدول لفرض رسوم على سلع وخدمات رقمية مثل التنزيلات الإلكترونية ومنصات البث. وأشارت إلى أن المنظمة تأمل في إعادة العمل بهذا التجميد لاحقاً، مع استمرار الاتصالات بين البرازيل والولايات المتحدة للتوصل إلى تفاهم.



وجاء الإخفاق رغم تقدم سُجل في صياغة خطة أوسع لإصلاح المنظمة خلال الاجتماع الذي عُقد في ، إلا أن الاتفاق النهائي بقي معلقاً. وأعلن رئيس المؤتمر، الكاميروني لوك ماغلور مبارغا أتانغانا، أن المحادثات ستستأنف في ، مع توقعات بعقدها في المقبل.



وكانت الخلافات قد تمحورت حول مدة التمديد. فالولايات المتحدة دفعت نحو تثبيت دائم للتجميد، بينما تمسكت البرازيل بموقف أكثر حذراً، قبل أن تطرح لاحقاً تمديداً لأربع سنوات مع مراجعة في منتصف المدة، من دون أن ينجح الاقتراح في تأمين توافق.



وترى دول نامية أن التمديد يحرمها من عائدات ضريبية محتملة يمكن استخدامها في دعم اقتصاداتها، في حين اعتبرت أن البرازيل عطلت ما وصفته بوثيقة قريبة من الإجماع.



وأثار الفشل في التوصل إلى اتفاق خيبة أمل في الأوساط الاقتصادية، إذ اعتبر وزير الأعمال والتجارة بيتر كايل أن ما حدث يمثل انتكاسة كبيرة للتجارة العالمية، فيما حذر ممثلون عن قطاع الأعمال من أن النتيجة زادت الغموض بدل أن توفر الاستقرار المطلوب في الاقتصاد الرقمي.



كما جاءت هذه النتيجة في وقت كانت فيه المنظمة تحاول إثبات قدرتها على البقاء فاعلة في المشهد التجاري الدولي، وسط ضغوط متزايدة لإصلاح قواعدها وآليات اتخاذ القرار فيها، خصوصاً في ما يتعلق بالدعم الحكومي وشفافية السياسات التجارية.

