بعد ان منعت زياح الشعانين.. نتنياهو يسمح بدخول الكاردينال بيتسابالا كنيسة القيامة

قال إنه أمر السلطات بالسماح لكبير ممثلي الكنيسة الكاثوليكية في الأراضي المقدسة بالوصول الفوري إلى بعد أن منعته الشرطة، مما أثار انتقادات حادة.





وذكر عبر منصة إكس، الأحد، إنه أصدر تعليمات للسلطات المختصة بمنح بييرباتيستا بيتسابالا "حق الوصول الكامل والفوري" إلى الكنيسة.



وأوضحت البطريركية اللاتينية بالقدس أن أوقفت بيتسابالا الأحد لدى محاولته دخول الكنيسة الواقعة في المدينة القديمة بالقدس لإقامة قداس أحد الشعانين، ووصفت الواقعة بأنها "سابقة خطيرة".



Advertisement