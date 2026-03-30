الحرس الثوري يعلن إسقاط 5 مسيّرات

أعلن ، فجر الاثنين، إسقاط 5 طائرات مسيّرة معادية من طراز "هيرميس" على طول السواحل الجنوبية للبلاد.



ونشرت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية بياناً للحرس الثوري قال فيه إن هذه المسيّرات أُسقطت أمس، مضيفاً أن عدد الطائرات المسيّرة التي تم تحييدها منذ بدء الهجمات الأميركية - على في 28 شباط بلغ نحو "140".



وتُنتج طائرات "هيرميس" المسيّرة شركة " " الإسرائيلية، وتستخدم في مهام تمتد من المستويات التكتيكية إلى الاستراتيجية، وتشمل هذه الفئة طرازات عدة مثل "45" و"90" و"450" و"900" و"900 ستارلاينر".





