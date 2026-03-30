في هجوم مميت.. صواريخ غير مختبرة ضربت إيران

30-03-2026 | 02:25
ضرب صاروخ أميركي مطور حديثاً مواقع مدنية في جنوب إيران في 28 شباط، مستهدفاً صالة رياضية ومدرسة ابتدائية مجاورة بالقرب من مجمع عسكري في مدينة لمرد، وذلك وفقاً لأدلة مرئية فحصتها صحيفة نيويورك تايمز وخبراء الأسلحة.

وأفاد مسؤولون محليون، نقلاً عن وسائل إعلام إيرانية، بمقتل 21 شخصاً على الأقل في الغارة.

تشير تحليلات مقاطع الفيديو والصور من مكان الحادث إلى أن السلاح المستخدم كان صاروخًا دقيقًا للضربات (PrSM)، وهو صاروخ باليستي قصير المدى طوره الجيش الأميركي.

صُمم الصاروخ لينفجر فوق هدفه وينثر شظايا صغيرة من التنجستن، مُحدثًا أضرارًا بالغة. ولاحظ الخبراء أن أنماط الأضرار في الصالة الرياضية والمدرسة والمناطق السكنية المجاورة تتطابق مع خصائص صاروخ PrSM.

صرح مسؤول أميركي لصحيفة نيويورك تايمز بأن الصاروخ المستخدم في ضربة لامرد كان من طراز PrSM.

كما قدم خبراء أسلحة آخرون أجرت معهم الصحيفة مقابلات تحليلاتهم للصاروخ.

وقال جيفري لويس، خبير منع الانتشار النووي في كلية ميدلبوري، بعد مراجعة مقاطع الفيديو والصور الخاصة بالحادث "على الرغم من أننا كنا نعلم أن PrSM قد تم فصله، إلا أن هذه هي النظرة الأولى التي حصلنا عليها على الجانب العملي من النظام".

وأيد فريدريك غراس، وهو خبير آخر في مجال الذخائر، رأي لويس.

ونقلت الصحيفة عن غراس قوله: "إن نمط أضرار التفتت مثير للإعجاب ويتوافق مع المعلومات التقنية القليلة المتاحة عن PrSM". (الاناضول)

 
