تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

البرلمان العراقي يحدد موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

Lebanon 24
30-03-2026 | 02:33
A-
A+
البرلمان العراقي يحدد موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
البرلمان العراقي يحدد موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن مجلس النواب العراقي، تحديد 11 نيسان المقبل موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد، فيما قرر "الإطار التنسيق"، أكبر الكتل النيابية في البرلمان، منح القوى الكردية، مهلة نهائية مدتها 10 أيام للتوافق على مرشح لرئاسة الجمهورية.

وفي وقت سابق، الأحد، بحثت قوى "الإطار التنسيقي" خلال اجتماع، مجموعة من القضايا، من بينها رسالة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الرئيس السابق للإقليم مسعود بارزاني، التي دعا فيها إلى التريث في عقد جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، بينما قرر الإطار، بحسب بيانه، المضي بعقد الجلسة في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن المرشحين عند انتهاء المهلة التي حددها للقوى الكردية يوم 8 نيسان.

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي، عقدت اجتماعاً موسَعاً مع رؤساء الكتل النيابية، حيث ناقش المجتمعون، ملف انتخاب رئيس الجمهورية، وأهمية المضي في إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري، وإنهاء حالة الانسداد السياسي، في ظلِّ الظروف الأمنية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الضغوط السياسية والأمنية، وسط مساعٍ لإيجاد تسوية توافقية تنهي حالة الانسداد السياسي في البلاد.

وبينما يمنح العُرف السياسي منصب رئاسة الجمهورية للمكوّن الكردي، إلا أن الانقسام لا يزال قائماً بين الحزبين الرئيسين، "الاتحاد الوطني الكردستاني" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني"، إذ يتمسك كل طرف بمرشحه، ما يعني دخول أي جلسة مقبلة بمرشحين مختلفين دون اتفاق مسبق.

ويتنافس 19 مرشحاً على منصب رئيس الجمهورية، أبرزهم فؤاد حسين، مرشح "الديمقراطي الكردستاني"، ونزار آميدي، مرشح "الوطني الكردستاني".

وفي حال انتخاب رئيس الجمهورية، وبعد أدائه اليمين الدستورية، تكون أمامه مهلة 15 يوماً لتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة، وفق للمادة 76 من الدستور، على أن يقدم المرشح المكلّف تشكيلته الوزارية وبرنامجه الحكومي خلال 30 يوماً. (الشرق)
البرلمان العراقي يحدد الأحد المقبل موعدا لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 18:27:20 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس البرلمان العراقي: ندين استهداف البعثات الدبلوماسية والقنصليات داخل العراق
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 18:27:20 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس البرلمان العراقي: السوداني أبلغني أن واشنطن مُصرّة على معارضة ترشيح المالكي
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 18:27:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء العراقية: رئيسا الجمهورية ومجلس النواب يؤكدان ضرورة حسم الاستحقاقات الدستورية لمواجهة التحديات
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 18:27:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الديمقراطي

رئيس الحزب

الجمهوري

ديمقراطي

جمهورية

الدستور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:21 | 2026-03-30
Lebanon24
11:10 | 2026-03-30
Lebanon24
11:00 | 2026-03-30
Lebanon24
10:36 | 2026-03-30
Lebanon24
10:29 | 2026-03-30
Lebanon24
10:12 | 2026-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24