قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي جنوب شرقي غزة

قٌتل عدد من المواطنين وأُصيب آخرون، فجر الإثنين، إثر قصف إسرائيلي جنوب شرقي مدينة غزة.





وأفادت مصادر طبية "بمقتل 3 مواطنين على الأقل وإصابة آخرين بعضهم بجروح خطيرة، بعد قصف طيران مجموعة من المواطنين قرب في حي غزة"، بحسب ما نقلته والمعلومات (وفا).



وكانت مصادر طبية في أعلنت، الأحد، عن "ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72 ألفا و13 قتيلا، و172 ألفا و13 مصابا، منذ بدء العدوان في 7 تشرين الاول 2023.



وأوضحت المصادر أن "مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 10 قتلى، و18 إصابة"، مشيرة إلى أن "إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الاول الماضي قد ارتفع إلى 705، وإجمالي الإصابات إلى 1913، فيما جرى انتشال 756 جثمانا".

