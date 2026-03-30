عربي-دولي

روسيا: نراقب بقلق "المغامرات العسكرية" للرئيس ترامب

Lebanon 24
30-03-2026 | 03:49
روسيا: نراقب بقلق المغامرات العسكرية للرئيس ترامب
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، أن موسكو تراقب بقلق "المغامرات العسكرية" التي يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال غالوزين، خلال افتتاح المؤتمر الروسي الأوزبكي: "الشراكة الاستراتيجية في الفضاء الأوراسي": "بسبب خطأ الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، تستمر الفوضى وزعزعة استقرار العلاقات الدولية، يتم تدمير الإطار القانوني الدولي في مجال الأمن.. ويعد هذا أحد أشكال الاستعمار الجديد".
وأضاف نائب وزير الخارجية: "إن مغامرات ترامب العسكرية، التي نشهدها اليوم بقلق، ليست أكثر من محاولة.. للحفاظ على مركزه المهيمن في العالم بروح الإمبراطوريات الاستعمارية السابقة، لمنع تحول النظام الاقتصادي العالمي وتحول مراكز النمو الاقتصادي العالمي وتدفقات التجارة الدولية إلى مناطق آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية، والهجوم غير المبرر من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، والذي نشهده اليوم، أصبح مظهراً آخر من مظاهر هذا النهج".
 
مواضيع ذات صلة
"وول ستريت جورنال" عن البيت الأبيض: جميع الخيارات العسكرية تحت تصرف الرئيس ترامب
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 18:27:33 Lebanon 24 Lebanon 24
المر: إطلاق الصواريخ من الجنوب "مغامرة غير محسوبة"
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 18:27:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"تحذير إيراني" من "مغامرة".. مسؤول عسكريّ يتحدث
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 18:27:33 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإيراني: أي مغامرة ضدنا لها عواقب وخيمة
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 18:27:33 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:21 | 2026-03-30
Lebanon24
11:10 | 2026-03-30
Lebanon24
11:00 | 2026-03-30
Lebanon24
10:36 | 2026-03-30
Lebanon24
10:29 | 2026-03-30
Lebanon24
10:12 | 2026-03-30
