روسيا: نراقب بقلق "المغامرات العسكرية" للرئيس ترامب

أعلن نائب ، ميخائيل غالوزين، أن تراقب بقلق "المغامرات العسكرية" التي يقوم بها الرئيس الأميركي .



وقال غالوزين، خلال افتتاح المؤتمر الروسي الأوزبكي: "الشراكة الاستراتيجية في الفضاء الأوراسي": "بسبب خطأ الدول الغربية، بقيادة ، تستمر الفوضى وزعزعة استقرار العلاقات الدولية، يتم تدمير الإطار القانوني الدولي في مجال الأمن.. ويعد هذا أحد أشكال الاستعمار الجديد".

وأضاف : "إن مغامرات العسكرية، التي نشهدها اليوم بقلق، ليست أكثر من محاولة.. للحفاظ على مركزه المهيمن في العالم بروح الإمبراطوريات الاستعمارية السابقة، لمنع تحول النظام الاقتصادي العالمي وتحول مراكز النمو الاقتصادي العالمي وتدفقات التجارة الدولية إلى مناطق آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية، والهجوم غير المبرر من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل على ، والذي نشهده اليوم، أصبح مظهراً آخر من مظاهر هذا النهج".