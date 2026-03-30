مقتل قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الايراني.. فمن هو؟

أعلن الايراني ، الاثنين، عن مقتل قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الادميرال علي رضا تنكسيري.



وكان قبل أيام قد أعلن يسرائيل كاتس اغتيال قائد سلاح البحرية في علي رضا تنكسيري، قائلا إن "هذا الاغتيال مهم للولايات المتحدة، وهو مساعدة من جيشنا لفتح مضيق هرمز".



وقال كاتس إن قائد البحرية هو المسؤول المباشر عن زرع الألغام وإغلاق مضيق هرمز.



ووفق ما ذكره مسؤول إسرائيلي، اليوم الخميس، فإن اغتيال تنكسيري تم بغارة استهدفته في مدينة بندر عباس جنوبي



وقالت هيئة البث إن تنكسيري "يعد من أبرز القيادات العسكرية الإيرانية، وصاحب النفوذ الواسع في الإستراتيجية البحرية لطهران، لا سيما فيما يتعلق بملف التهديد المستمر بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس الاستهلاك العالمي من ".



وأضافت أن تنكسيري كان يشرف على تطوير القدرات البحرية للحرس الثوري، بما يشمل تكتيكات الزوارق السريعة والصواريخ الساحلية والطائرات المسيرة "بهدف ردع أي وجود بحري أجنبي في المنطقة".



