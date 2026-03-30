عربي-دولي

مقتل قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الايراني.. فمن هو؟

مقتل قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الايراني.. فمن هو؟
أعلن الحرس الثوري الايراني ، صباح اليوم الاثنين، عن مقتل قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الادميرال علي رضا تنكسيري.
وكان قبل أيام قد أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اغتيال قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري، قائلا إن "هذا الاغتيال مهم للولايات المتحدة، وهو مساعدة من جيشنا لفتح مضيق هرمز".

وقال كاتس إن قائد البحرية الإيرانية هو المسؤول المباشر عن زرع الألغام وإغلاق مضيق هرمز.

ووفق ما ذكره مسؤول إسرائيلي، اليوم الخميس، فإن اغتيال تنكسيري تم بغارة استهدفته في مدينة بندر عباس جنوبي إيران

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن تنكسيري "يعد من أبرز القيادات العسكرية الإيرانية، وصاحب النفوذ الواسع في الإستراتيجية البحرية لطهران، لا سيما فيما يتعلق بملف التهديد المستمر بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس الاستهلاك العالمي من النفط".

وأضافت أن تنكسيري كان يشرف على تطوير القدرات البحرية للحرس الثوري، بما يشمل تكتيكات الزوارق السريعة والصواريخ الساحلية والطائرات المسيرة "بهدف ردع أي وجود بحري أجنبي في المنطقة".
مواضيع ذات صلة
‏القيادة الوسطى الأميركية تؤكد مقتل قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 18:27:39 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تؤكد مقتل قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 18:27:39 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الاسرائيلية عن مصدر اسرائيلي: اغتيال قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 18:27:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر لرويترز: مقتل وزير الدفاع الإيراني أمير ناصر زاده وقائد الحرس الثوري محمد باكبور
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 18:27:39 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
11:21 | 2026-03-30
Lebanon24
11:10 | 2026-03-30
Lebanon24
11:00 | 2026-03-30
Lebanon24
10:36 | 2026-03-30
Lebanon24
10:29 | 2026-03-30
Lebanon24
10:12 | 2026-03-30
