تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
6
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
عربي-دولي
اختراق يطال منصة أوروبية.. سرقة بيانات بعد هجوم إلكتروني
Lebanon 24
30-03-2026
|
04:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقرت
المفوضية الأوروبية
بتعرض منصتها الإلكترونية "Europa.eu" لاختراق أمني أدى إلى تسرب بيانات، بعدما تبنت مجموعة الابتزاز الإلكتروني "ShinyHunters" الهجوم.
وبحسب ما أوردته المفوضية، فإن الهجوم لم يؤد إلى تعطيل مواقع "
أوروبا
" الإلكترونية، فيما سارعت الفرق المختصة إلى احتواء الحادث ومنع أي تسريب إضافي للبيانات.
وأوضحت في بيان أن المؤشرات الأولية للتحقيق الجاري تظهر حصول سرقة بيانات من المواقع المستهدفة، مشيرة إلى أنها بدأت إبلاغ الجهات الأوروبية التي قد تكون تضررت، فيما لا تزال تعمل على تحديد الحجم الكامل للأثر.
وأكدت المفوضية أن أنظمتها الداخلية لم تتأثر بالهجوم، لافتة إلى أنها تواصل مراقبة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أنظمتها وبياناتها الداخلية، إلى جانب الاستفادة من نتائج التحقيق لتعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني.
وكان موقع "BleepingComputer" قد أفاد بأن الاختراق طال حساباً واحداً على الأقل من حسابات "AWS" التابعة للمفوضية. كما نقل عن الجهة المنفذة قولها إنها تمكنت من الاستيلاء على أكثر من "350 جيجابايت" من البيانات قبل قطع وصولها، بينها قواعد بيانات متعددة.
ونشرت المجموعة لاحقاً مادة على موقعها في الشبكة المظلمة، زعمت فيها أنها حصلت على بيانات من خوادم بريد إلكتروني وقواعد بيانات ووثائق وعقود، وأرفقت أرشيفاً يتجاوز "90 جيجابايت" من الملفات التي قالت إنها سُرقت من البيئة السحابية المخترقة.
عربي-دولي
تكنولوجيا وعلوم
المفوضية الأوروبية
الأوروبي
أوروبا
أوروبي
استيل
براني
روبي
ما ن
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24