اختراق يطال منصة أوروبية.. سرقة بيانات بعد هجوم إلكتروني

30-03-2026 | 04:07
أقرت المفوضية الأوروبية بتعرض منصتها الإلكترونية "Europa.eu" لاختراق أمني أدى إلى تسرب بيانات، بعدما تبنت مجموعة الابتزاز الإلكتروني "ShinyHunters" الهجوم.

وبحسب ما أوردته المفوضية، فإن الهجوم لم يؤد إلى تعطيل مواقع "أوروبا" الإلكترونية، فيما سارعت الفرق المختصة إلى احتواء الحادث ومنع أي تسريب إضافي للبيانات.

وأوضحت في بيان أن المؤشرات الأولية للتحقيق الجاري تظهر حصول سرقة بيانات من المواقع المستهدفة، مشيرة إلى أنها بدأت إبلاغ الجهات الأوروبية التي قد تكون تضررت، فيما لا تزال تعمل على تحديد الحجم الكامل للأثر.

وأكدت المفوضية أن أنظمتها الداخلية لم تتأثر بالهجوم، لافتة إلى أنها تواصل مراقبة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أنظمتها وبياناتها الداخلية، إلى جانب الاستفادة من نتائج التحقيق لتعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني.

وكان موقع "BleepingComputer" قد أفاد بأن الاختراق طال حساباً واحداً على الأقل من حسابات "AWS" التابعة للمفوضية. كما نقل عن الجهة المنفذة قولها إنها تمكنت من الاستيلاء على أكثر من "350 جيجابايت" من البيانات قبل قطع وصولها، بينها قواعد بيانات متعددة.

ونشرت المجموعة لاحقاً مادة على موقعها في الشبكة المظلمة، زعمت فيها أنها حصلت على بيانات من خوادم بريد إلكتروني وقواعد بيانات ووثائق وعقود، وأرفقت أرشيفاً يتجاوز "90 جيجابايت" من الملفات التي قالت إنها سُرقت من البيئة السحابية المخترقة.
