هلع في محافظة سوريّة... الأرض بدأت بالإنهيار!

سجلت بلدة شمالي محافظة انهيارات أرضية أثارت هلع السكان.



وفي هذا السياق، أفادت مصادر محلية أن هذه الظاهرة أثارت مخاوف متزايدة بين الأهالي من امتدادها وتأثيرها السلبي على المساكن والمنشآت العامة.



ووفقا للمصادر، فإن السبب الأرجح وراء هذه الانهيارات هو وجود أنفاق وأجواف أرضية متبقية من المراحل السابقة، أدت إلى تآكل التربة وفقدان تماسكها، مما تسبب في ظهور تشققات وهبوطات مفاجئة في عدد من الأحياء. (روسيا اليوم)

