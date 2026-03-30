طائرات مسيرة تهاجم قواعد سورية.. ودمشق تعلن "التصدي"

نقلت الوكالة العربية ⁠السورية للأنباء (سانا)، الإثنين، عن هيئة العمليات في ‌ قولها إن هجمات بطائرات ‌مسيرة ‌استهدفت قواعد قرب الحدود وإن أغلب ‌الطائرات ‌المسيرة ⁠جرى إسقاطها.





وقالت الوكالة نقلاً عن الهيئة إن "الوحدات العسكرية تمكنت ‌من ⁠التصدي لأغلب الطائرات المسيرة وأسقطتها"، وأضافت: "⁠ندرس خياراتنا وسنقوم ⁠بالرد المناسب لتحييد أي خطر، ومنع أي اعتداء على الأراضي ".





وقبل أيام، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في صباح النعمان، إن القوات الأمنية العراقية تمكنت من إلقاء القبض على 4 من العناصر الخارجة عن القانون قامت بإطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي السورية من ناحية ربيعة بمحافظة نينوى، 400 كيلومتر شمالي .





وأكد النعمان أن "العراق حريص على أمن الدول المجاورة، ولن يسمح بأن يكون منطلقاً لأي اعتداء على أي دولة، وفق ما تمليه ثوابتنا الدستورية والقانونية".