تحذير من الرئيس المصري.. ماذا أعلن؟

30-03-2026 | 07:03
تحذير من الرئيس المصري.. ماذا أعلن؟
حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أن الأزمة الحالية قد تتحول إلى أكبر أزمة طاقة في التاريخ الحديث، وذلك خلال مشاركته في فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026"، المنعقد في 30 آذار بمركز مصر للمعارض الدولية.

وأشار إلى أن استمرار الحرب في إيران قد يقود إلى صدمة واسعة في معروض النفط، ما سيدفع أسعار الطاقة إلى مستويات أعلى، موضحاً أنَّ العالم يواجه صدمتين متزامنتين، الأولى تتمثل في نقص المعروض من الطاقة، والثانية في الارتفاع الحاد للأسعار.

ولفت إلى أن وصول أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل يبقى احتمالاً قائماً في ظل تطورات الأزمة، مؤكداً أن استهداف منشآت الطاقة من شأنه تعميق الأزمة التي قد يواجهها العالم.


وذكر أنَّ ارتفاع أسعار النفط يمثل جرس إنذار حول أهمية إعادة الاستقرار في المنطقة، مُحذراً من أن نقص الأسمدة نتيجة الاضطرابات في الشرق الأوسط قد يهدد بحدوث أزمة أمن غذائي عالمي.

ودعا السيسي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى التحرك، مشيراً إلى أنه الوحيد القادر على إيقاف الحرب.
