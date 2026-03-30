"تم اعتراضها".. مسيرات وصواريخ إيرانية تستهدف الأردن

أعلنت القوات المسلحة ، الإثنين، استهداف أراضي بخمسة صواريخ ومسيّرة خلال الساعات الـ24 الماضية.





وأكدت العسكري في القيادة العامة أن سلاح الجو الملكي اعترض الصواريخ الخمسة التي انطلقت من ، إضافة إلى المسيّرة، وتمكن من تدميرها.





من جانبه، أعلن الناطق الإعلامي باسم أن الوحدات المختصة تعاملت خلال الفترة نفسها مع 20 بلاغاً لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات.





وأشار إلى إصابة سيدة إثر سقوط شظايا صاروخ في ساحة منزلها وسط المملكة، قبل أن تغادر المستشفى بعد تلقيها الرعاية اللازمة.





وجدد الناطق الإعلامي التحذير من التجمهر أو الاقتراب أو العبث بأي جسم غريب أو شظايا لخطورتها، داعياً إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن ، والإبلاغ عن أي جسم مشبوه عبر رقم الطوارئ 911، مع ضرورة عدم تداول الشائعات والأخبار المضللة.