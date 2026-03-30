تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

آلاف الجنود الأميركيين ينتظرون قرار ترامب... هل اقترب غزو إيران؟

30-03-2026 | 08:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ هناك مؤشرات جديدة تُشير إلى عملية برية وخيارات أوسع في الحرب الإيرانيّة، مع وصول عدة مئات من أفراد القوات الخاصة التابعة للجيش الأميركي إلى الشرق الأوسط، لينضموا إلى آلاف من مشاة البحرية.

وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركيّة، باتت مؤشرات "الغزو البري" لإيران متزايدة لتعطي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خيارات إضافية في إدارة الصراع الذي دخل شهره الثاني.

ومع وصول مئات من قوات الكوماندوز الخاصة إلى الشرق الأوسط، انضمت هذه القوات إلى آلاف من مشاة البحرية، ليتجاوز بذلك عدد القوات الأميركية في المنطقة الآن 50 ألف جندي، بزيادة نحو 10 آلاف عن المعدل المعتاد، فيما لا يزال ترامب يدرس خطوته التالية.

وبحسب الصحيفة الأميركية، لم تُسند بعد مهام محددة لهذه القوات الخاصة، لكنها جاهزة لثلاث سيناريوهات رئيسية، وهي المساعدة في الدفاع عن مضيق هرمز أو فتحه بالقوة، والمشاركة في عملية الاستيلاء على جزيرة خرج الاستراتيجية، أو البحث عن مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب في موقع أصفهان النووي

وانضم المئات من الكوماندوز إلى 2500 من مشاة البحرية الذين وصلوا مؤخراً، بالإضافة إلى 2500 آخرين، مما يعزز الحصار البحري والبري حول إيران. (ارم نيوز)
 
 
مواضيع ذات صلة
رويترز عن مسؤول أميركي: إدارة ترامب تدرس نشر آلاف الجنود الأميركيين لتعزيز عملياتها في الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 00:34:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يستقبل جثامين الجنود الأميركيين الذي قتلوا خلال العمليات العسكرية على إيران
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 00:34:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ويترز عن 3 مسؤولين أميركيين: واشنطن ستنشر آلاف الجنود الإضافيين في الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 00:34:11 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار للاساتذة.. هل اقترب "الاضراب المفتوح"
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 00:34:11 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الأميركيين

الإيراني

نيويورك

دونالد

النووي

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:33 | 2026-03-30
Lebanon24
16:00 | 2026-03-30
Lebanon24
15:40 | 2026-03-30
Lebanon24
15:25 | 2026-03-30
Lebanon24
14:35 | 2026-03-30
Lebanon24
13:53 | 2026-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24