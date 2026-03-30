14
o
بيروت
15
o
طرابلس
13
o
صور
13
o
جبيل
15
o
صيدا
14
o
جونية
13
o
النبطية
6
o
زحلة
7
o
بعلبك
3
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
عربي-دولي
آلاف الجنود الأميركيين ينتظرون قرار ترامب... هل اقترب غزو إيران؟
Lebanon 24
30-03-2026
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ هناك مؤشرات جديدة تُشير إلى عملية برية وخيارات أوسع في الحرب الإيرانيّة، مع وصول عدة مئات من أفراد القوات الخاصة التابعة للجيش الأميركي إلى
الشرق الأوسط
، لينضموا إلى آلاف من مشاة البحرية.
وبحسب تقرير لصحيفة "
نيويورك
تايمز" الأميركيّة، باتت مؤشرات "الغزو البري" لإيران متزايدة لتعطي الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، خيارات إضافية في إدارة الصراع الذي دخل شهره الثاني.
ومع وصول مئات من قوات الكوماندوز الخاصة إلى الشرق الأوسط، انضمت هذه القوات إلى آلاف من مشاة البحرية، ليتجاوز بذلك عدد القوات الأميركية في المنطقة الآن 50 ألف جندي، بزيادة نحو 10 آلاف عن المعدل المعتاد، فيما لا يزال
ترامب
يدرس خطوته التالية.
وبحسب الصحيفة الأميركية، لم تُسند بعد مهام محددة لهذه القوات الخاصة، لكنها جاهزة لثلاث سيناريوهات رئيسية، وهي المساعدة في الدفاع عن مضيق هرمز أو فتحه بالقوة، والمشاركة في عملية الاستيلاء على
جزيرة
خرج الاستراتيجية، أو البحث عن مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب في موقع أصفهان
النووي
.
وانضم المئات من الكوماندوز إلى 2500 من مشاة البحرية الذين وصلوا مؤخراً، بالإضافة إلى 2500 آخرين، مما يعزز الحصار البحري والبري حول
إيران
. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
رويترز عن مسؤول أميركي: إدارة ترامب تدرس نشر آلاف الجنود الأميركيين لتعزيز عملياتها في الشرق الأوسط
Lebanon 24
رويترز عن مسؤول أميركي: إدارة ترامب تدرس نشر آلاف الجنود الأميركيين لتعزيز عملياتها في الشرق الأوسط
31/03/2026 00:34:11
31/03/2026 00:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يستقبل جثامين الجنود الأميركيين الذي قتلوا خلال العمليات العسكرية على إيران
Lebanon 24
ترامب يستقبل جثامين الجنود الأميركيين الذي قتلوا خلال العمليات العسكرية على إيران
31/03/2026 00:34:11
31/03/2026 00:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ويترز عن 3 مسؤولين أميركيين: واشنطن ستنشر آلاف الجنود الإضافيين في الشرق الأوسط
Lebanon 24
ويترز عن 3 مسؤولين أميركيين: واشنطن ستنشر آلاف الجنود الإضافيين في الشرق الأوسط
31/03/2026 00:34:11
31/03/2026 00:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار للاساتذة.. هل اقترب "الاضراب المفتوح"
Lebanon 24
قرار للاساتذة.. هل اقترب "الاضراب المفتوح"
31/03/2026 00:34:11
31/03/2026 00:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدّى لهجمات صاروخية ومسيّرات إيرانية
Lebanon 24
الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدّى لهجمات صاروخية ومسيّرات إيرانية
16:33 | 2026-03-30
30/03/2026 04:33:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه أولوية أميركا في حرب إيران.. الأمر يشرحه باحثون
Lebanon 24
هذه أولوية أميركا في حرب إيران.. الأمر يشرحه باحثون
16:00 | 2026-03-30
30/03/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الكنيست يقرّ مشروع قانون لإعدام مدانين بـ"الإرهاب" وسط انتقادات دولية حادة
Lebanon 24
الكنيست يقرّ مشروع قانون لإعدام مدانين بـ"الإرهاب" وسط انتقادات دولية حادة
15:40 | 2026-03-30
30/03/2026 03:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: أكملنا موجة من الهجمات في طهران
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: أكملنا موجة من الهجمات في طهران
15:25 | 2026-03-30
30/03/2026 03:25:20
Lebanon 24
Lebanon 24
خريطة النزوح في إسرائيل.. تل أبيب تتصدّر وديمونا ضمن الأعلى
Lebanon 24
خريطة النزوح في إسرائيل.. تل أبيب تتصدّر وديمونا ضمن الأعلى
14:35 | 2026-03-30
30/03/2026 02:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
في الجنوب.. مئات آلاف الدولارات على "الأرض"
Lebanon 24
في الجنوب.. مئات آلاف الدولارات على "الأرض"
07:56 | 2026-03-30
30/03/2026 07:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هدية العيد للعسكريين النازحين
Lebanon 24
هدية العيد للعسكريين النازحين
08:34 | 2026-03-30
30/03/2026 08:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة عن علي شعيب.. ماذا فعل قبل استشهاده؟
Lebanon 24
آخر معلومة عن علي شعيب.. ماذا فعل قبل استشهاده؟
14:16 | 2026-03-30
30/03/2026 02:16:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وضعه الصحيّ خطير... بعد إصابته بجلطة دماغيّة هذا آخر ما كُشِفَ عن حالة الفنان الشهير
Lebanon 24
وضعه الصحيّ خطير... بعد إصابته بجلطة دماغيّة هذا آخر ما كُشِفَ عن حالة الفنان الشهير
05:54 | 2026-03-30
30/03/2026 05:54:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع لافت لسعر الكيلواط... إليكم تسعيرة المولدات الخاصة
Lebanon 24
إرتفاع لافت لسعر الكيلواط... إليكم تسعيرة المولدات الخاصة
07:46 | 2026-03-30
30/03/2026 07:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
16:33 | 2026-03-30
الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدّى لهجمات صاروخية ومسيّرات إيرانية
16:00 | 2026-03-30
هذه أولوية أميركا في حرب إيران.. الأمر يشرحه باحثون
15:40 | 2026-03-30
الكنيست يقرّ مشروع قانون لإعدام مدانين بـ"الإرهاب" وسط انتقادات دولية حادة
15:25 | 2026-03-30
الجيش الإسرائيلي: أكملنا موجة من الهجمات في طهران
14:35 | 2026-03-30
خريطة النزوح في إسرائيل.. تل أبيب تتصدّر وديمونا ضمن الأعلى
13:53 | 2026-03-30
لبحث التطورات الإقليمية... اجتماع قطري سعودي أردني
فيديو
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
Lebanon 24
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
04:09 | 2026-03-27
31/03/2026 00:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
00:56 | 2026-03-22
31/03/2026 00:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
01:40 | 2026-03-20
31/03/2026 00:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
