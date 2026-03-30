عربي-دولي
اسرائيل تُعلن استهداف الجامعة العسكرية الرئيسية التابعة للحرس الثوري في طهران
Lebanon 24
30-03-2026
|
08:22
أعلن الجيش
الإسرائيلي
، الإثنين، استهداف الجامعة العسكرية الرئيسية التابعة للحرس الثوري
الإيراني
، في
طهران
.
وأوضح في بيان أنه "خلال الأيام الأخيرة تم استهداف أحد مواقع البنية التحتية العسكرية المركزية للحرس الثوري، والواقع ضمن مجمع جامعة الإمام الحسين، التي تُعد المؤسسة
الأكاديمية العسكرية
الرئيسية للحرس، وتُستخدم أيضاً كأصل احتياطي للطوارئ لأجهزة النظام العسكرية".
وأشار البيان إلى أن "عدة دول فرضت عقوبات على الجامعة وكبار مسؤوليها نظراً لانتمائها المباشر للحرس الثوري ومشاركتها في دعم ما وصفه بالنشاط الإرهابي".
ولفت إلى أن الجامعة يقودها
محمد رضا
حسني شاهنجاري، وهو ضابط رفيع في
الحرس الثوري
برتبة تعادل عميد، يشرف على أنشطة الجامعة وتدريب الضباط وبناء القوات.
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف البنية التحتية العسكرية داخل الجامعة عدة مرات خلال العملية، بهدف إلحاق أضرار كبيرة بقدرات النظام على إنتاج وتطوير الأسلحة، مضيفاً أنه بات الآن بالإمكان
الكشف عن
البنية التحتية العسكرية التي تم تدميرها.
