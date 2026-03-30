تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

اسرائيل تُعلن استهداف الجامعة العسكرية الرئيسية التابعة للحرس الثوري في طهران

Lebanon 24
30-03-2026 | 08:22
A-
A+
اسرائيل تُعلن استهداف الجامعة العسكرية الرئيسية التابعة للحرس الثوري في طهران
اسرائيل تُعلن استهداف الجامعة العسكرية الرئيسية التابعة للحرس الثوري في طهران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، استهداف الجامعة العسكرية الرئيسية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في طهران
 
وأوضح في بيان أنه "خلال الأيام الأخيرة تم استهداف أحد مواقع البنية التحتية العسكرية المركزية للحرس الثوري، والواقع ضمن مجمع جامعة الإمام الحسين، التي تُعد المؤسسة الأكاديمية العسكرية الرئيسية للحرس، وتُستخدم أيضاً كأصل احتياطي للطوارئ لأجهزة النظام العسكرية".
 
وأشار البيان إلى أن "عدة دول فرضت عقوبات على الجامعة وكبار مسؤوليها نظراً لانتمائها المباشر للحرس الثوري ومشاركتها في دعم ما وصفه بالنشاط الإرهابي".

ولفت إلى أن الجامعة يقودها محمد رضا حسني شاهنجاري، وهو ضابط رفيع في الحرس الثوري برتبة تعادل عميد، يشرف على أنشطة الجامعة وتدريب الضباط وبناء القوات.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف البنية التحتية العسكرية داخل الجامعة عدة مرات خلال العملية، بهدف إلحاق أضرار كبيرة بقدرات النظام على إنتاج وتطوير الأسلحة، مضيفاً أنه بات الآن بالإمكان الكشف عن البنية التحتية العسكرية التي تم تدميرها.

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا الجامعة العسكرية الرئيسية التابعة للحرس الثوري في طهران
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 00:34:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مقر القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 00:34:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: استهداف المقر الرئيسي لقيادة الحرس الثوري في جنوب شرق طهران
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 00:34:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري الإيراني: استهداف جامعة الحرب في شارع الحر وسط طهران وعدد من الأبنية المجاورة
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 00:34:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الأكاديمية العسكرية

تطوير الأسلحة

الإسرائيلي

أكاديمية

محمد رضا

الإيراني

الكشف عن

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24