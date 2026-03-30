تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
خاص

في حربها على إيران.. تقرير لـ"Washington Post": أميركا فوضت إسرائيل بهذه المهمة 

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-03-2026 | 09:08
A-
A+
في حربها على إيران.. تقرير لـWashington Post: أميركا فوضت إسرائيل بهذه المهمة 
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكرت صحيفة "The Washington Post" الأميركية أنه "بينما اجتمع القادة العسكريون الأميركيون والإسرائيليون لوضع خطة الحرب مع إيران، تداولوا كيفية تقسيم المسؤولية عن مجموعة من الأهداف، بما في ذلك بطاريات الصواريخ والقواعد العسكرية والمواقع النووية، لكن كان من الواضح منذ البداية أن مهمة واحدة قاتمة ستكون منوطة بإسرائيل: مطاردة وقتل قادة إيران". 

وبحسب الصحيفة: "نفّذت إسرائيل هذه المهمة بكفاءةٍ لا ترحم، فقتلت المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في الضربة الأولى للحرب، وأكثر من 250 مسؤولاً إيرانياًكبيراً منذ ذلك الحين، وفقاً لإحصاءات الجيش الإسرائيلي. وجاءت الضربة الأخيرة يوم الخميس عندما أعلنت إسرائيل مقتل قائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني. وتعتمد حملة قطع الرؤوس على جهاز اغتيال أمضت إسرائيل عقوداً في بنائه، لكنها حولته على مدى السنوات العديدة الماضية لتحقيق مستويات جديدة من الكفاءة الفتاكة، وفقاً لمسؤولين عسكريين واستخباراتيين إسرائيليين كبار.  وأشار المسؤولون إلى انتشار مصادر وقدرات مراقبة داخل إيران: عملاء النظام الذين تم تجنيدهم للتجسس لصالح إسرائيل بالإضافة إلى عمليات اختراق إلكترونية لآلاف الأهداف بما في ذلك كاميرات الشوارع ومنصات الدفع ونقاط اختناق الإنترنت التي قامت إيران بتركيبها لفرض انقطاع الاتصالات على مواطنيها. ويتم فحص هذه التدفقات وغيرها من البيانات بواسطة ما وصفه المسؤولون الإسرائيليون بأنه منصة ذكاء اصطناعي جديدة وسرية مبرمجة لاستخراج أدلة على حياة القادة وتحركاتهم".


القنابل المزروعة

وتابعت الصحيفة: "لقد تم صقل تكتيكات القتل المستهدف الإسرائيلية، كالقنابل المزروعة قبل أشهر من تفجيرها، والطائرات من دون طيار القادرة على التسلل إلى نوافذ الشقق، والصواريخ الأسرع من الصوت التي تطلق من الطائرات المقاتلة الشبحية، من خلال سنوات من الصراع في غزة ولبنان وإيران. ورداً على سؤال حول سبب إسناد مهمة استهداف قادة إيران إلى إسرائيل، أشار مسؤول أمني إسرائيلي كبير إلى خبرتها وكفاءتها، قائلاً: "كانت هناك حاجة لاستهدافهم. وكنا قادرين على القيام بذلك". لكن الأمر الأقل وضوحاً هو ما إذا كانت حملة قطع الرؤوس المستمرة ستمكن إسرائيل من تحقيق أهدافها الحربية الأساسية: القضاء على تهديد صواريخ إيران وقواتها بالوكالة، وسد طريقها نحو امتلاك سلاح نووي، وإضعاف النظام إلى درجة يمكن معها إسقاطه. وحتى الآن، تبدو تلك الأهداف بعيدة المنال، فكثيراً ما يتم استبدال القتلى بمرؤوسين أكثر تشدداً، ولم تحقق الاحتجاجات في الشوارع غايتها وسط استمرار القصف الأميركي الإسرائيلي والمخاوف من قمع النظام".

وأضافت الصحيفة: "وصف مسؤولون إسرائيليون كبار النظام في إيران بأنه منهك ولكنه صامد ومستقر ويشعر بالانتصار بعد أن صمد أمام شهر من الضربات التي شنها اثنان من أقوى الجيوش في العالم. ويخشى بعض الخبراء، الذين تحدثوا إلى الصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويتهم، من أن براعة إسرائيل المتزايدة في عمليات القتل المستهدف، حتى عندما يتم تنفيذها بدقة، تخلق ديناميكية الاعتماد على الاغتيالات وميلًا لتوسيع نطاق من يمكن استهدافهم. وقال أرييل ليفيت، خبير السياسة النووية والأمن الإسرائيلي في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي: "لقد بالغنا في الأمر من حيث تحويله إلى استراتيجية بدلاً من كونه ضرورة تشغيلية عرضية". وقال إن تقسيمات العمل في الصراع الحالي تخلق انطباعاً بأن "الولايات المتحدة اعتمدت على إسرائيل للقيام بالأعمال القذرة في الحرب"، حيث يبدو أن الولايات المتحدة تتبنى موقفاً مفاده "لا يمكننا قتلهم، لكننا سنكون أكثر من سعداء إذا فعلتم ذلك."

الحملة الاسرائيلية

وبحسب الصحيفة: "قال مسؤول أميركي مطلع على عمليات الحملة إن مسؤولية إسرائيل عن الضربات الموجهة للقيادة تعكس اتفاقاً "نعمل فيه معاً، لكن لكل منا أهدافه الخاصة". وأوضح المسؤولون الأميركيون أن تقسيم المهام يعكس قدرات كل طرف، وليس أي عوائق قانونية. ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضربات التي استهدفت قادة إيران بأنها عمل مشترك، وقال للصحفيين الأسبوع الماضي: "قتلنا جميع قادتهم، ثم اجتمعوا لاختيار قادة جدد، فقتلناهم جميعًا". وأضاف مؤكدًا أن هدف تغيير النظام قد تحقق لأن "القادة الحاليين مختلفون تمامًا عن أولئك الذين بدأنا معهم". لقد أنجزت إسرائيل هذا التغيير بوتيرة مذهلة، بدءاً من هجوم 28 شباط الذي أسفر عن مقتل خامنئي، منهياً بذلك حكمه الذي دام 27 عاماً كمرشد أعلى لإيران، فضلاً عن رئيس مجلس الدفاع الإيراني، وقائد الحرس الثوري، وقائد القوات المسلحة للبلاد، ووزير الدفاع، وما لا يقل عن اثني عشر ضابطاً كبيراً آخراً".

وتابعت الصحيفة: "صُوِّرت الضربة على أنها نتيجة اختراق استخباراتي فريد. في الواقع، قال مسؤولون إسرائيليون إن أجهزة المخابرات في البلاد كانت تراقب اجتماعات "مجموعة الخمسة"، وهو مصطلح يُطلق على خامنئي وأقرب مستشاريه، طوال العام الماضي. وقال المسؤولون أن المعلومات الاستخباراتية كانت موثوقة لدرجة أن احتمال توجيه ضربة للجماعة طُرح قبل حرب الأيام الاثني عشر ضد إيران في حزيران، لكن تم استبعاد هذا الاحتمال بسبب اتفاق أميركي إسرائيلي ينص على أن يبقى البرنامج النووي الإيراني أولوية. وشكلت الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مقر خامنئي تتويجاً لجهود استمرت لسنوات عديدة من جانب إسرائيل للحصول على معلومات استخباراتية محدثة عن مواقع وتحركات قادة إيران".

ووفقاً للصحيفة فإن "العديد من القدرات الاستخباراتية التي تغذي الآن ضربات القيادة لم تدخل حيز التنفيذ إلا في أعقاب تبادل الهجمات الإلكترونية بين إيران وإسرائيل الذي اندلع قبل خمس سنوات، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين. وقال مسؤولون إن إسرائيل ردت بموجة من الضربات الانتقامية بعد أن تسببت هجمات إيرانية مزعومة في انقطاع التيار الكهربائي عن مرافق المياه الإسرائيلية وأهداف أخرى، مما أدى إلى ازدحام مروري خانق من خلال تعطيل أضواء شوارع طهران، وإغلاق محطات الوقود عن طريق تخريب أجهزتها الإلكترونية، ومنع أعضاء قوات الباسيج الإيرانية من سحب النقود من أجهزة الصراف الآلي. وقال مسؤولون إن هذه التحركات التي بدت حميدة ظاهرياً أخفت حملة أوسع نطاقاً شنتها الوحدة 8200 لاختراق النظام الرقمي الإيراني. وقال مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي: "حاولنا اختراق كل ما يمكن اختراقه، بدءاً من المكالمات الهاتفية ووصولاً إلى كاميرات المرور وأنظمة الأمن الداخلي". وقال المسؤول إن من بين الأهداف قواعد بيانات تحتفظ بها قوات الأمن الإيرانية حول منشآت مُخصصة لتكون مراكز قيادة للأزمات ومواقع احتياطية للقادة في حال وقوع هجوم أو انتفاضة. وأضاف: "في بعض الأحيان كنا نرى معلومات من قاعدة بيانات جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري الإيراني، وفي أحيان أخرى من الجيش، وفي أحيان أخرى من الشرطة. لقد أصبحنا قادرين بشكل متزايد على الوصول إلى المعلومات"."
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

وزير الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24