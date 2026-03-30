تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
15
o
طرابلس
13
o
صور
13
o
جبيل
15
o
صيدا
14
o
جونية
13
o
النبطية
6
o
زحلة
7
o
بعلبك
3
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
عربي-دولي
من برلين.. ميرتس والشرع يفتحان "بوابات العودة" للاجئين السوريين
Lebanon 24
30-03-2026
|
09:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعمل المستشار الألماني
فريدريش
ميرتس والرئيس السوري
أحمد الشرع
معاً على ملف عودة اللاجئين السوريين من
ألمانيا
إلى بلدهم، حيث أكد ميرتس خلال استقباله
الشرع
في
برلين
السعي لتمكين السوريين من العودة إلى وطنهم.
وتأتي هذه التحركات في ظل سعي المستشار الألماني المحافظ، الذي تولى السلطة في أيار الماضي، للحد من الهجرة غير النظامية ومواجهة صعود اليمين المتشدد، علماً أن ألمانيا استقبلت نحو مليون سوري منذ اندلاع النزاع عام 2011.
من جانبه، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال
منتدى الأعمال
الألماني السوري أن بلاده تشكل "ملاذاً آمناً" لسلاسل توريد الطاقة بفضل موقعها الاستراتيجي، مشيراً إلى وجود فرص استثمارية ضخمة في البنى التحتية والثروات النفطية والغازية.
وأوضح الشرع أن الحكومة
السورية
أجرت تعديلات تشريعية واسعة على قانون الاستثمار لتسهيل وتشجيع دخول
الاستثمارات الأجنبية
وإعادة إعمار البلاد.
الاستثمارات الأجنبية
منتدى الأعمال
أحمد الشرع
ألمانيا
الغازية
السورية
فريدريش
الغاز
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24