من برلين.. ميرتس والشرع يفتحان "بوابات العودة" للاجئين السوريين

يعمل المستشار الألماني ميرتس والرئيس السوري معاً على ملف عودة اللاجئين السوريين من إلى بلدهم، حيث أكد ميرتس خلال استقباله في السعي لتمكين السوريين من العودة إلى وطنهم.

وتأتي هذه التحركات في ظل سعي المستشار الألماني المحافظ، الذي تولى السلطة في أيار الماضي، للحد من الهجرة غير النظامية ومواجهة صعود اليمين المتشدد، علماً أن ألمانيا استقبلت نحو مليون سوري منذ اندلاع النزاع عام 2011.



من جانبه، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال الألماني السوري أن بلاده تشكل "ملاذاً آمناً" لسلاسل توريد الطاقة بفضل موقعها الاستراتيجي، مشيراً إلى وجود فرص استثمارية ضخمة في البنى التحتية والثروات النفطية والغازية.

وأوضح الشرع أن الحكومة أجرت تعديلات تشريعية واسعة على قانون الاستثمار لتسهيل وتشجيع دخول وإعادة إعمار البلاد.



