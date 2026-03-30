Najib Mikati
من برلين.. ميرتس والشرع يفتحان "بوابات العودة" للاجئين السوريين

30-03-2026 | 09:46
من برلين.. ميرتس والشرع يفتحان بوابات العودة للاجئين السوريين
يعمل المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس السوري أحمد الشرع معاً على ملف عودة اللاجئين السوريين من ألمانيا إلى بلدهم، حيث أكد ميرتس خلال استقباله الشرع في برلين السعي لتمكين السوريين من العودة إلى وطنهم.
 
وتأتي هذه التحركات في ظل سعي المستشار الألماني المحافظ، الذي تولى السلطة في أيار الماضي، للحد من الهجرة غير النظامية ومواجهة صعود اليمين المتشدد، علماً أن ألمانيا استقبلت نحو مليون سوري منذ اندلاع النزاع عام 2011.

من جانبه، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال منتدى الأعمال الألماني السوري أن بلاده تشكل "ملاذاً آمناً" لسلاسل توريد الطاقة بفضل موقعها الاستراتيجي، مشيراً إلى وجود فرص استثمارية ضخمة في البنى التحتية والثروات النفطية والغازية.
 
وأوضح الشرع أن الحكومة السورية أجرت تعديلات تشريعية واسعة على قانون الاستثمار لتسهيل وتشجيع دخول الاستثمارات الأجنبية وإعادة إعمار البلاد.

Advertisement
الاستثمارات الأجنبية

منتدى الأعمال

أحمد الشرع

ألمانيا

الغازية

السورية

فريدريش

الغاز

تابع
