"الاستنزاف البري".. لماذا يخشى جنرالات البنتاغون "الاكتساح البشري" الإيراني؟

استبعد المسؤول السابق في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، نيكولاس ويليامز، وقوع غزو شامل للأراضي على غرار سيناريوهات وأفغانستان، مؤكداً أن التحرك العسكري الأميركي قد يقتصر على "عمليات برمائية محدودة" تستهدف أصولاً إستراتيجية مثل خارك ومنشآتها النفطية لتأمين مضيق هرمز.

وحذر ويليامز في مقابلة مع " مباشر" من أن تمتلك احتياطياً بشرياً وقدرات تدميرية، بما في ذلك الصواريخ البالستية والدقيقة، كفيلة باكتساح القوات المهاجمة وجعلها في وضعية دفاع دائم عن مواقعها.



وأوضح ويليامز أن استدعاء وحدات "المارينز" والمظليين يشير إلى نية تنفيذ ضربات خاطفة لإضعاف النظام والسيطرة على مقدراته الاقتصادية وليس احتلال المدن، معتبراً أن تهديدات الرئيس ترمب بتدمير محطات الكهرباء والنفط تندرج ضمن إستراتيجية "التصعيد المسيطر عليه" لانتزاع اتفاق سلام ببنود أميركية.

كما أشار إلى نأي حلف الناتو بنفسه عن هذه المواجهة بسبب المخاوف الأوروبية من التبعات الاقتصادية الكارثية وزعزعة الاستقرار العالمي، واصفاً التوجه الأميركي بالمغامرة غير المحسوبة.



