سيناريو كارثي ينتظر الشرق الأوسط.. هل يغامر ترامب بـإنزال في عمق إيران؟

عربي-دولي

سيناريو كارثي ينتظر الشرق الأوسط.. هل يغامر ترامب بـ"إنزال" في عمق إيران؟

30-03-2026 | 13:36
تشهد منطقة الشرق الأوسط تطورات ميدانية متسارعة تُنذر بتصعيد خطير، مع وصول تعزيزات من القوات البرية الأمريكية إلى المنطقة الأسبوع الماضي، مما يمنح الرئيس دونالد ترامب الخيارات العسكرية اللازمة لمحاولة إعادة فتح مضيق هرمز بالقوة.
 
ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار القصف على إيران، وتصريح ترامب برغبته في "الاستيلاء على النفط الإيراني"، بينما يمر عبر المضيق خُمس تجارة النفط العالمية، وهو ما أدى لارتفاع الأسعار لأكثر من 100 دولار للبرميل.

وفي المقابل، حذرت طهران عبر دبلوماسيين مطلعين من استعدادها لتفجير بنيتها التحتية الخاصة لضرب القوات الغازية، متوعدة بقتل أي جندي أميركي يطأ ترابها.
 
واتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف واشنطن بالسعي للحوار علناً بينما تخطط لعملية برية، مؤكداً أن قواته مستعدة لمعاقبة الجنود الأمريكيين وحلفائهم الإقليميين.

ميدانياً، وصلت قوة من مشاة البحرية "المارينز" متخصصة في الإنزال البرمائي إلى المنطقة، مع توقع وصول مظليين وحاملة طائرات ثالثة، واحتمال إرسال 10 آلاف جندي إضافي.
 
وتبرز جزيرة "خرج"، محطة تصدير النفط الرئيسية، كهدف محتمل للاستيلاء عليها، إضافة إلى مواقع اليورانيوم المخصب.
 
ومع ذلك، يحذر الخبراء من مخاطر سقوط خسائر بشرية هائلة، مشيرين إلى أن هذا الانتشار قد يكون لاستعراض القوة وتعزيز الموقف التفاوضي، نظراً لصعوبة الاحتفاظ بأي موقع عسكرياً في ظل التهديدات بالصواريخ والمسيّرات الإيرانية، ودخول "الحوثيين" في اليمن على خط الصراع باستهداف السفن في البحر الأحمر، مما يضع واشنطن أمام تحدي تأمين مضيقين بحريين في آن واحد.
مواضيع ذات صلة
ترامب: إيران لم تعد "المستبد" في الشرق الأوسط بل "الخاسر"
رئيس الوزراء الإسباني: سيناريو الحرب في الشرق الأوسط أسوأ من حرب العراق 2003
هل تستطيع إيران تعطيل الإنترنت في الشرق الأوسط؟
المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان: نقترب من كارثة غير مسبوقة في الشرق الأوسط والوضع بالغ الخطورة
