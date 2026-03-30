سيناريو كارثي ينتظر الشرق الأوسط.. هل يغامر ترامب بـإنزال في عمق إيران؟

|
عربي-دولي
سيناريو كارثي ينتظر الشرق الأوسط.. هل يغامر ترامب بـ"إنزال" في عمق إيران؟
Lebanon 24
30-03-2026
|
13:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشهد منطقة
الشرق الأوسط
تطورات ميدانية متسارعة تُنذر بتصعيد خطير، مع وصول تعزيزات من القوات البرية الأمريكية إلى المنطقة الأسبوع الماضي، مما يمنح الرئيس
دونالد ترامب
الخيارات العسكرية اللازمة لمحاولة إعادة فتح مضيق هرمز بالقوة.
ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار القصف على
إيران
، وتصريح
ترامب
برغبته في "الاستيلاء على
النفط
الإيراني
"، بينما يمر عبر المضيق خُمس تجارة النفط العالمية، وهو ما أدى لارتفاع الأسعار لأكثر من 100 دولار للبرميل.
وفي المقابل، حذرت طهران عبر دبلوماسيين مطلعين من استعدادها لتفجير بنيتها التحتية الخاصة لضرب القوات الغازية، متوعدة بقتل أي جندي أميركي يطأ ترابها.
واتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف
واشنطن
بالسعي للحوار علناً بينما تخطط لعملية برية، مؤكداً أن قواته مستعدة لمعاقبة الجنود الأمريكيين وحلفائهم الإقليميين.
ميدانياً، وصلت قوة من مشاة البحرية "المارينز" متخصصة في الإنزال البرمائي إلى المنطقة، مع توقع وصول مظليين وحاملة طائرات ثالثة، واحتمال إرسال 10 آلاف جندي إضافي.
وتبرز
جزيرة
"خرج"، محطة تصدير النفط الرئيسية، كهدف محتمل للاستيلاء عليها، إضافة إلى مواقع اليورانيوم المخصب.
ومع ذلك، يحذر الخبراء من مخاطر سقوط خسائر بشرية هائلة، مشيرين إلى أن هذا الانتشار قد يكون لاستعراض القوة وتعزيز الموقف التفاوضي، نظراً لصعوبة الاحتفاظ بأي موقع عسكرياً في ظل التهديدات بالصواريخ والمسيّرات
الإيرانية
، ودخول "الحوثيين" في اليمن على خط الصراع باستهداف السفن في البحر الأحمر، مما يضع واشنطن أمام تحدي تأمين مضيقين بحريين في آن واحد.
Advertisement
ترامب: إيران لم تعد "المستبد" في الشرق الأوسط بل "الخاسر"
ترامب: إيران لم تعد "المستبد" في الشرق الأوسط بل "الخاسر"
31/03/2026 00:35:49
رئيس الوزراء الإسباني: سيناريو الحرب في الشرق الأوسط أسوأ من حرب العراق 2003
رئيس الوزراء الإسباني: سيناريو الحرب في الشرق الأوسط أسوأ من حرب العراق 2003
31/03/2026 00:35:49
هل تستطيع إيران تعطيل الإنترنت في الشرق الأوسط؟
هل تستطيع إيران تعطيل الإنترنت في الشرق الأوسط؟
31/03/2026 00:35:49
المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان: نقترب من كارثة غير مسبوقة في الشرق الأوسط والوضع بالغ الخطورة
المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان: نقترب من كارثة غير مسبوقة في الشرق الأوسط والوضع بالغ الخطورة
31/03/2026 00:35:49
الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدّى لهجمات صاروخية ومسيّرات إيرانية
الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدّى لهجمات صاروخية ومسيّرات إيرانية
16:33 | 2026-03-30
16:33 | 2026-03-30
هذه أولوية أميركا في حرب إيران.. الأمر يشرحه باحثون
هذه أولوية أميركا في حرب إيران.. الأمر يشرحه باحثون
16:00 | 2026-03-30
16:00 | 2026-03-30
الكنيست يقرّ مشروع قانون لإعدام مدانين بـ"الإرهاب" وسط انتقادات دولية حادة
الكنيست يقرّ مشروع قانون لإعدام مدانين بـ"الإرهاب" وسط انتقادات دولية حادة
15:40 | 2026-03-30
15:40 | 2026-03-30
الجيش الإسرائيلي: أكملنا موجة من الهجمات في طهران
الجيش الإسرائيلي: أكملنا موجة من الهجمات في طهران
15:25 | 2026-03-30
15:25 | 2026-03-30
خريطة النزوح في إسرائيل.. تل أبيب تتصدّر وديمونا ضمن الأعلى
خريطة النزوح في إسرائيل.. تل أبيب تتصدّر وديمونا ضمن الأعلى
14:35 | 2026-03-30
14:35 | 2026-03-30
Advertisement
في الجنوب.. مئات آلاف الدولارات على "الأرض"
في الجنوب.. مئات آلاف الدولارات على "الأرض"
07:56 | 2026-03-30
07:56 | 2026-03-30
هدية العيد للعسكريين النازحين
هدية العيد للعسكريين النازحين
08:34 | 2026-03-30
آخر معلومة عن علي شعيب.. ماذا فعل قبل استشهاده؟
آخر معلومة عن علي شعيب.. ماذا فعل قبل استشهاده؟
14:16 | 2026-03-30
14:16 | 2026-03-30
وضعه الصحيّ خطير... بعد إصابته بجلطة دماغيّة هذا آخر ما كُشِفَ عن حالة الفنان الشهير
وضعه الصحيّ خطير... بعد إصابته بجلطة دماغيّة هذا آخر ما كُشِفَ عن حالة الفنان الشهير
05:54 | 2026-03-30
05:54 | 2026-03-30
إرتفاع لافت لسعر الكيلواط... إليكم تسعيرة المولدات الخاصة
إرتفاع لافت لسعر الكيلواط... إليكم تسعيرة المولدات الخاصة
07:46 | 2026-03-30
07:46 | 2026-03-30
