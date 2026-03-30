سيناريو كارثي ينتظر الشرق الأوسط.. هل يغامر ترامب بـإنزال في عمق إيران؟

تشهد منطقة تطورات ميدانية متسارعة تُنذر بتصعيد خطير، مع وصول تعزيزات من القوات البرية الأمريكية إلى المنطقة الأسبوع الماضي، مما يمنح الرئيس الخيارات العسكرية اللازمة لمحاولة إعادة فتح مضيق هرمز بالقوة.

ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار القصف على ، وتصريح برغبته في "الاستيلاء على "، بينما يمر عبر المضيق خُمس تجارة النفط العالمية، وهو ما أدى لارتفاع الأسعار لأكثر من 100 دولار للبرميل.



وفي المقابل، حذرت طهران عبر دبلوماسيين مطلعين من استعدادها لتفجير بنيتها التحتية الخاصة لضرب القوات الغازية، متوعدة بقتل أي جندي أميركي يطأ ترابها.

واتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بالسعي للحوار علناً بينما تخطط لعملية برية، مؤكداً أن قواته مستعدة لمعاقبة الجنود الأمريكيين وحلفائهم الإقليميين.



ميدانياً، وصلت قوة من مشاة البحرية "المارينز" متخصصة في الإنزال البرمائي إلى المنطقة، مع توقع وصول مظليين وحاملة طائرات ثالثة، واحتمال إرسال 10 آلاف جندي إضافي.

وتبرز "خرج"، محطة تصدير النفط الرئيسية، كهدف محتمل للاستيلاء عليها، إضافة إلى مواقع اليورانيوم المخصب.

ومع ذلك، يحذر الخبراء من مخاطر سقوط خسائر بشرية هائلة، مشيرين إلى أن هذا الانتشار قد يكون لاستعراض القوة وتعزيز الموقف التفاوضي، نظراً لصعوبة الاحتفاظ بأي موقع عسكرياً في ظل التهديدات بالصواريخ والمسيّرات ، ودخول "الحوثيين" في اليمن على خط الصراع باستهداف السفن في البحر الأحمر، مما يضع واشنطن أمام تحدي تأمين مضيقين بحريين في آن واحد.