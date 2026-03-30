لبحث التطورات الإقليمية... اجتماع قطري سعودي أردني

عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اجتماعاً ثلاثياً ضم ولي السعودي وعاهل الملك عبد الله الثاني، جرى خلاله بحث التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وتعزيز التنسيق المشترك في الملفات الاستراتيجية والسياسية المهمة.

وتناول الاجتماع سبل احتواء التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مع تبادل وجهات النظر حول ذات الاهتمام المشترك.



ويأتي هذا اللقاء في ظل موجة تصاعدية من الهجمات التي طالت وقطر والأردن وعدداً من الدول المجاورة، مما أثار توتراً إقليمياً غير مسبوق.

ودفعت هذه التطورات الدول المتضررة إلى تعزيز تحالفاتها الأمنية وتنسيق الجهود الدبلوماسية والعسكرية لإحباط أي تهديدات مستقبلية، في وقت تواصل فيه استخدام وكلائها في المنطقة لتنفيذ عمليات تخريبية تستهدف زعزعة الاستقرار.



