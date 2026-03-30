الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدّى لهجمات صاروخية ومسيّرات إيرانية

تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من ايران وتؤكد وزارة الدفاع أن الاصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة.



وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد قالت الإثنين، إن الدفاعات الجوية تعاملت مع 11 صاروخ باليستي و 27 طائرة مسيرة قادمة من إيران.



وأوضحت أنه: "منذ بدء الاعتداءات السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 425 صاروخاً باليستياً، و 15 صاروخ جوال، و 1941 طائرة مسيرة".



وتابعت: "أدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، بالاضافة إلى استشهاد مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، ومقتل 8 مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية والفلسطينية والهندية، وإصابة 178 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسية الإماراتية، ، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، ، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، ، الغانية، الأندونيسية، السويدية والتونسية".

