|
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
خاص
ترامب مستعد للانسحاب وترك مضيق هرمز مغلقاً
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
30-03-2026
|
22:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت صحيفة "
وول ستريت جورنال
" الاميركية أن الرئيس
دونالد ترامب
أبلغ مساعديه استعداده لإنهاء الحرب حتى في حال بقاء مضيق هرمز مغلقاً، مشيرةً إلى أن مهمة إعادة فتحه قد تُطيل أمد الصراع إلى ما يتجاوز الإطار
الزمني
الذي حدّده بين أربعة وستة أسابيع، ما يدفع باتجاه إحالة هذا الملف إلى المسار الدبلوماسي أو تركه للحلفاء.
كما نقلت الصحيفة عن خبير في معهد بروكينغز وصفه هذا التوجّه بأنه "غير مسؤول بشكل لا يُصدق"، في ظل إغلاق ممر مائي يمرّ عبره نحو 20% من نفط العالم.
وأوردت الصحيفة أن النزاع دخل أسبوعه الخامس، مع أكثر من 3000 قتيل، وأكثر من 300 جريح أميركي، وطلب تمويل إضافي بقيمة 200 مليار دولار، بالتوازي مع ارتفاع أسعار
النفط
إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، وتصاعد احتمالات الركود العالمي.
وأضافت أن دولاً آسيوية بدأت تقنين الوقود، فيما يتعرّض حلفاء
واشنطن
في
الخليج
لقصف يومي، في حين لا يزال مضيق "هرمز" تحت السيطرة
الإيرانية
.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مسؤولون أميركيون: إيران قد تستطيع إبقاء مضيق هرمز مغلقا من شهر إلى 6 أشهر
Lebanon 24
مسؤولون أميركيون: إيران قد تستطيع إبقاء مضيق هرمز مغلقا من شهر إلى 6 أشهر
31/03/2026 10:02:48
31/03/2026 10:02:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول أميركي: ترامب مستعد لضرب إيران إذا رفضت "الواقع الحالي" في مضيق هرمز
Lebanon 24
مسؤول أميركي: ترامب مستعد لضرب إيران إذا رفضت "الواقع الحالي" في مضيق هرمز
31/03/2026 10:02:48
31/03/2026 10:02:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري: مضيق هرمز مغلق وأي محاولة للعبور منه ستواجه برد صارم
Lebanon 24
الحرس الثوري: مضيق هرمز مغلق وأي محاولة للعبور منه ستواجه برد صارم
31/03/2026 10:02:48
31/03/2026 10:02:48
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيرانية: مضيق هرمز مفتوح ولكنه مغلق أمام أعدائنا
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيرانية: مضيق هرمز مفتوح ولكنه مغلق أمام أعدائنا
31/03/2026 10:02:48
31/03/2026 10:02:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين...الأزهر يدعو المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته
Lebanon 24
بعد إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين...الأزهر يدعو المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته
02:35 | 2026-03-31
31/03/2026 02:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد القرار إسرائيلي بشأن تشريع "إعدام الأسرى".. كيف علّقت واشنطن
Lebanon 24
بعد القرار إسرائيلي بشأن تشريع "إعدام الأسرى".. كيف علّقت واشنطن
02:02 | 2026-03-31
31/03/2026 02:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
روبيو يلمح لانقسامات.. هل بدأ الخلاف بين القادة الايرانيين؟
Lebanon 24
روبيو يلمح لانقسامات.. هل بدأ الخلاف بين القادة الايرانيين؟
01:53 | 2026-03-31
31/03/2026 01:53:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تصرّف تحت إدارة حزب الله...معلومات جديدة عن هجوم كنيس ميشيغن!
Lebanon 24
تصرّف تحت إدارة حزب الله...معلومات جديدة عن هجوم كنيس ميشيغن!
01:27 | 2026-03-31
31/03/2026 01:27:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئاسة الفلسطينية تندد بإقرار إسرائيل قانون إعدام الأسرى
Lebanon 24
الرئاسة الفلسطينية تندد بإقرار إسرائيل قانون إعدام الأسرى
00:41 | 2026-03-31
31/03/2026 12:41:49
Lebanon 24
Lebanon 24
في الجنوب.. مئات آلاف الدولارات على "الأرض"
Lebanon 24
في الجنوب.. مئات آلاف الدولارات على "الأرض"
07:56 | 2026-03-30
30/03/2026 07:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هدية العيد للعسكريين النازحين
Lebanon 24
هدية العيد للعسكريين النازحين
08:34 | 2026-03-30
30/03/2026 08:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة عن علي شعيب.. ماذا فعل قبل استشهاده؟
Lebanon 24
آخر معلومة عن علي شعيب.. ماذا فعل قبل استشهاده؟
14:16 | 2026-03-30
30/03/2026 02:16:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وضعه الصحيّ خطير... بعد إصابته بجلطة دماغيّة هذا آخر ما كُشِفَ عن حالة الفنان الشهير
Lebanon 24
وضعه الصحيّ خطير... بعد إصابته بجلطة دماغيّة هذا آخر ما كُشِفَ عن حالة الفنان الشهير
05:54 | 2026-03-30
30/03/2026 05:54:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع لافت لسعر الكيلواط... إليكم تسعيرة المولدات الخاصة
Lebanon 24
إرتفاع لافت لسعر الكيلواط... إليكم تسعيرة المولدات الخاصة
07:46 | 2026-03-30
30/03/2026 07:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
02:35 | 2026-03-31
بعد إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين...الأزهر يدعو المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته
02:02 | 2026-03-31
بعد القرار إسرائيلي بشأن تشريع "إعدام الأسرى".. كيف علّقت واشنطن
01:53 | 2026-03-31
روبيو يلمح لانقسامات.. هل بدأ الخلاف بين القادة الايرانيين؟
01:27 | 2026-03-31
تصرّف تحت إدارة حزب الله...معلومات جديدة عن هجوم كنيس ميشيغن!
00:41 | 2026-03-31
الرئاسة الفلسطينية تندد بإقرار إسرائيل قانون إعدام الأسرى
00:05 | 2026-03-31
لاستهداف الملاحة في البحر الأحمر.. إيران تلعب بورقة الحوثيين
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
Lebanon 24
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
04:09 | 2026-03-27
31/03/2026 10:02:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
00:56 | 2026-03-22
31/03/2026 10:02:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
01:40 | 2026-03-20
31/03/2026 10:02:48
Lebanon 24
Lebanon 24
