خاص

ترامب مستعد للانسحاب وترك مضيق هرمز مغلقاً

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-03-2026 | 22:31
ترامب مستعد للانسحاب وترك مضيق هرمز مغلقاً
 أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الاميركية أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ مساعديه استعداده لإنهاء الحرب حتى في حال بقاء مضيق هرمز مغلقاً، مشيرةً إلى أن مهمة إعادة فتحه قد تُطيل أمد الصراع إلى ما يتجاوز الإطار الزمني الذي حدّده بين أربعة وستة أسابيع، ما يدفع باتجاه إحالة هذا الملف إلى المسار الدبلوماسي أو تركه للحلفاء.

كما نقلت الصحيفة عن خبير في معهد بروكينغز وصفه هذا التوجّه بأنه "غير مسؤول بشكل لا يُصدق"، في ظل إغلاق ممر مائي يمرّ عبره نحو 20% من نفط العالم.

وأوردت الصحيفة أن النزاع دخل أسبوعه الخامس، مع أكثر من 3000 قتيل، وأكثر من 300 جريح أميركي، وطلب تمويل إضافي بقيمة 200 مليار دولار، بالتوازي مع ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، وتصاعد احتمالات الركود العالمي.

وأضافت أن دولاً آسيوية بدأت تقنين الوقود، فيما يتعرّض حلفاء واشنطن في الخليج لقصف يومي، في حين لا يزال مضيق "هرمز" تحت السيطرة الإيرانية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
ترجمة "لبنان 24"

