ما السر خلف نشر ترامب لضربة اصفهان؟

30-03-2026 | 22:32
ما السر خلف نشر ترامب لضربة اصفهان؟
نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر اليوم، مقطع فيديو يُظهر انفجارات في مدينة أصفهان الإيرانية، عبر منصته "تروث سوشل"، في خطوة غير مسبوقة من حيث الشكل والمضمون.

وتشير تقارير إلى ضربات أميركية–إسرائيلية استهدفت مواقع استراتيجية في أصفهان، بما في ذلك منشآت تابعة للحرس الثوري وأهداف صناعية وعسكرية، من دون صدور تأكيد رسمي حتى الآن بشأن طبيعة الأهداف أو حجم الأضرار.

ويكتسب نشر الفيديو أهمية خاصة، إذ يأتي من رئيس أميركي تولّى بنفسه عرض مشاهد ضربة عسكرية بشكل مباشر، ما يخرج عن الأعراف التقليدية في إدارة هذا النوع من العمليات. وتُظهر هذه الخطوة توجهاً واضحاً نحو إدارة المواجهة بأسلوب إعلامي مفتوح، حيث تُستخدم المنصات الرقمية كأداة موازية للميدان.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى نشر المقطع في توقيته وشكله كجزء من مقاربة تتجاوز التوثيق، لتندرج ضمن رسالة سياسية مباشرة، يُراد من خلالها التأثير على مسار التصعيد، واستهداف البيئة القيادية في طهران نفسياً، في ما يشبه إدارة الحرب بمنطق الحملات الإعلامية. 

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، وسط ترقب لما قد تحمله المرحلة المقبلة من خطوات ميدانية وسياسية إضافية
المصدر: خاص "لبنان 24"
الجيش الأميركي: استهدافنا لمصنع خميني شهر للمسيّرات في أصفهان ضربة قوية لإيران
ضربات أميركية على أصفهان وانفجارات تهز مدن إيرانية
إعلام إيراني: ضربات جوية على أصفهان
المساعد الأمني لمحافظ أصفهان: مقاتلات أميركية وإسرائيلية استهدفت قبل قليل مدينة ملاهي أصفهان
