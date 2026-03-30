عربي-دولي

هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف ناقلة نفط كويتية في ميناء دبي

30-03-2026 | 23:17
هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف ناقلة نفط كويتية في ميناء دبي
تعرضت ناقلة النفط الكويتية العملاقة (السالمي) لاستهداف ايراني مباشر، وذلك في أثناء رسوها في ميناء دبي، مما ألحق أضرارا بالسفينة وأدى إلى نشوب حريق على متنها، حسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

ونقلت الوكالة، أن الناقلة كانت محملة بالكامل عند وقوع الحادث، وحذرت من احتمال حدوث تسرب نفطي في المياه المحيطة، مضيفة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات وأن تقييم الأضرار جار في الوقت الحالي.

مكتب دبي الإعلامي أكد من جهته، على "إكس" الاستجابة لواقعة اصطدام طائرة مسيرة بناقلة نفط كويتية في مياه دبي، وإجلاء طاقم الناقلة البالغ عددهم 24 شخصا، نافيا وقوع إصابات.

وقال مكتب دبي الإعلامي إن "فرق الإطفاء البحرية تعمل حاليا على السيطرة على الحريق". وأفاد المكتب في وقت لاحق بالسيطرة على الحريق وإخماده.

كما ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن حريقا شب في ناقلة نفط قرب مضيق هرمز من جراء إصابتها بمقذوف مجهول.

وأفادت الهيئة، نقلا عن تقرير صادر عن مسؤول الأمن في الشركة المشغلة للناقلة، أنها كانت على بعد 31 ميلا بحريا شمال غرب دبي عندما أصابها المقذوف في جانبها الأيمن.

وفي وقت سابق، ذكرت عمليات التجارة البحرية البريطانية أن قذيفتين أخريين أخفقتا في إصابة سفينة حاويات في الخليج قبالة السواحل السعودية.

إلى ذلك، أصيب 4 أشخاص في دبي من جراء سقوط "شظية" ناجمة عن عملية اعتراض للدفاعات الجوية، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في وقت مبكر الثلاثاء، ونقلته وكالة "فرانس برس".

وفي تطور آخر، أعلنت السلطات الإماراتية تعاملها مع حادث بمبنى تابع لشركة الثريا للاتصالات بإمارة الشارقة نتيجة استهدافه بطائرة مسيرة إيرانية، نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في بيان: "تعاملت الجهات المختصة في إمارة الشارقة، ليل الاثنين، مع حادث ناجم عن استهداف المبنى الإداري لشركة الثريا للاتصالات، بطائرة مسيرة قادمة من إيران، ولم يتم تسجيل أية إصابات".

مؤسسة البترول الكويتية: تعرض ناقلة نفط لهجوم بالقرب من ميناء دبي
الخارحية القطرية: ندين الهجمات الإيرانية التي استهدفت ميناء الدقم في سلطنة عمان وناقلة نفط قبالة سواحلها
مسؤول روسي: اندلاع حريق في ميناء أوست-لوغا الروسي على بحر البلطيق بعد هجوم بطائرة مسيّرة
فايننشال تايمز: 13 ناقلة نفط على الأقل قامت بالتحميل من ميناء خارك الإيراني منذ بدء الحرب
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:35 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:02 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:53 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:27 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:41 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:35 | 2026-03-31
Lebanon24
02:02 | 2026-03-31
Lebanon24
01:53 | 2026-03-31
Lebanon24
01:27 | 2026-03-31
Lebanon24
00:41 | 2026-03-31
Lebanon24
00:05 | 2026-03-31
