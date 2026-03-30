هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف ناقلة نفط كويتية في ميناء دبي

تعرضت ناقلة الكويتية العملاقة (السالمي) لاستهداف ايراني مباشر، وذلك في أثناء رسوها في ميناء دبي، مما ألحق أضرارا بالسفينة وأدى إلى نشوب حريق على متنها، حسب الكويتية (كونا).

ونقلت الوكالة، أن الناقلة كانت محملة بالكامل عند وقوع الحادث، وحذرت من احتمال حدوث تسرب نفطي في المياه المحيطة، مضيفة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات وأن تقييم الأضرار جار في الوقت الحالي.

مكتب دبي الإعلامي أكد ، على "إكس" الاستجابة لواقعة اصطدام طائرة مسيرة بناقلة نفط كويتية في مياه دبي، وإجلاء طاقم الناقلة البالغ عددهم 24 شخصا، نافيا وقوع إصابات.

وقال مكتب دبي الإعلامي إن "فرق الإطفاء البحرية تعمل حاليا على السيطرة على الحريق". وأفاد المكتب في وقت لاحق بالسيطرة على الحريق وإخماده.

كما ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية أن حريقا شب في ناقلة نفط قرب مضيق هرمز من جراء إصابتها بمقذوف مجهول.

وأفادت الهيئة، نقلا عن تقرير صادر عن مسؤول الأمن في الشركة المشغلة للناقلة، أنها كانت على بعد 31 ميلا بحريا شمال غرب دبي عندما أصابها المقذوف في جانبها الأيمن.

وفي وقت سابق، ذكرت عمليات التجارة البحرية البريطانية أن قذيفتين أخريين أخفقتا في إصابة سفينة حاويات في الخليج قبالة السواحل .

إلى ذلك، أصيب 4 أشخاص في دبي من جراء سقوط "شظية" ناجمة عن عملية اعتراض للدفاعات الجوية، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في وقت مبكر الثلاثاء، ونقلته وكالة "فرانس برس".

وفي تطور آخر، أعلنت السلطات الإماراتية تعاملها مع حادث بمبنى تابع لشركة الثريا للاتصالات بإمارة الشارقة نتيجة استهدافه بطائرة مسيرة إيرانية، نقلا عن وكالة الأنباء .

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في بيان: "تعاملت الجهات المختصة في إمارة الشارقة، ليل الاثنين، مع حادث ناجم عن استهداف المبنى الإداري لشركة الثريا للاتصالات، بطائرة مسيرة قادمة من ، ولم يتم تسجيل أية إصابات".