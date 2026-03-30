ضربات أميركية على أصفهان وانفجارات تهز مدن إيرانية

شهدت مدينة أصفهان هجمات عنيفة، فيما أفاد مسؤول أميركي بأن قصفت فجر اليوم، مستودع ذخيرة ضخماً في أصفهان وسط البلاد، بكمية كبيرة من قذائف خارقة للدروع زنة ألفي رطل.

كما أضاف المسؤول أن مقطع الفيديو الذي نشره الرئيس الأميركي على حسابه في "تروث سوشيال" أظهر سلسلة من الانفجارات تضيء سماء الليل، وقد وثّق الضربة، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

إلى ذلك، سمع دوي انفجارات في محيط مطار شيراز، جنوب غرب البلاد، فضلاً عن منطقة الأهواز.

أما في طهران، فسجل انقطاع للتيار الكهربائي، في بعض أجزاء العاصمة، بعد سماع انفجارات عدة، وفق ما ذكرت وكالة أنباء فارس. وأضافت أن بعض السكان في شرق طهران انقطعت عنهم الكهرباء وأن السلطات تعمل على استعادتها.

يشار إلى أن أصفهان تعد مركزا صناعيا رئيسيا في ، خصوصا في صناعة الفولاذ، إذ تضم مجمع فولاذ مباركة، فضلاً عن الصناعات العسكرية، والبتروكيميائية، بالإضافة إلى الصناعات الجوية (صناعات الطيران الإيرانية).

كما تقع المدينة بالقرب من منشآت نووية مهمة مثل منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.

ومنذ تفجر الحرب في 28 شباط الماضي، شنت القوات الأميركية ضربات على أكثر من 11 ألف هدف، مع التركيز بشكل كبير على المواقع التي تُضعف القدرات الهجومية .

كذلك طالت الغارات أكثر من 14 ألف موقع وهدف.

فيما رد الجانب بإطلاق آلاف الصواريخ والمسيرات نحو ودول الخليج، اعترضت الدفاعات الجوية غالبيتها.

كما عمدت طهران إلى إغلاق مضيق هرمز الحيوي الذي يمر عبره خمس شحنات النفط والغاز عالمياً، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط. فيما هدد بمحو قدرات إيران إن لم تفتح هذا الممر المائي المهم، وتتوصل إلى اتفاق.