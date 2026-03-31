هجمات بالصواريخ والمسيّرات على مواقع أمنية في السليمانية

أفاد مصدر أمني بتعرض مواقع عدة لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة في محافظة السليمانية بإقليم كردستان .

وقال المصدر، إن مسيرة استهدفت مقر عمليات الأسايش جهاز أمن الإقليم، وصاروخين ومسيرة استهدفت قوات 70 التابعة للبيشمركة، إضافة إلى المقر السابق للأمم المتحدة، بطائرة مسيرة من دون تسجيل أي خسائر بشرية.

كما أضاف أن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت أيضًا معسكراً للمعارضة في مدينة حلبجة، فيما باشرت القوات الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة وفرضت إجراءات مشددة في المواقع المستهدفة.

وكانت أعلنت أمس الاثنين أن في مطارها الذي يضمّ مركزا للدعم الدبلوماسي تابعا للسفارة الأميركية، تعرّضت لهجوم بالصواريخ أدّى إلى تدمير طائرة تابعة لسلاح الجو .