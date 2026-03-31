هجمات بالصواريخ والمسيّرات على مواقع أمنية في السليمانية

أفاد مصدر أمني عراقي بتعرض مواقع عدة لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق.
وقال المصدر، إن مسيرة استهدفت مقر عمليات الأسايش جهاز أمن الإقليم، وصاروخين ومسيرة استهدفت قوات 70 التابعة للبيشمركة، إضافة إلى المقر السابق للأمم المتحدة، بطائرة مسيرة من دون تسجيل أي خسائر بشرية.
كما أضاف أن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت أيضًا معسكراً للمعارضة الكردية الإيرانية في مدينة حلبجة، فيما باشرت القوات الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة وفرضت إجراءات مشددة في المواقع المستهدفة.
وكانت بغداد أعلنت أمس الاثنين أن قاعدة عسكرية في مطارها الذي يضمّ مركزا للدعم الدبلوماسي تابعا للسفارة الأميركية، تعرّضت لهجوم بالصواريخ أدّى إلى تدمير طائرة تابعة لسلاح الجو العراقي.