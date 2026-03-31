الرئاسة الفلسطينية تندد بإقرار إسرائيل قانون إعدام الأسرى

أعربت الرئاسة ، عن رفضها وإدانتها الشديدة لإقرار الكنيست قانونا يجعل عقوبة الإعدام هي الحكم التلقائي على الذين تدينهم محاكم عسكرية بقتل إسرائيليين.

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن هذا القانون يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بما تكفله من حماية للأشخاص وضمانات للمحاكمة العادلة، ومخالفته للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.وأكدت الرئاسة، في بيان صادر عنها، أن هذا القانون "يُعد جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني، ويأتي في سياق السياسات والإجراءات التصعيدية التي تنتهجها سلطات في الأراضي الفلسطينية كافة، في والضفة الغربية بما فيها الشرقية"، حسبما نقلت الفلسطينية.وثمّنت الرئاسة الفلسطينية البيان الصادر عن عدد من الدول الأوروبية الذي يطالب بالتخلي عن مشروع قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين"، داعية إلى "تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ موقف جاد وحقيقي لوقف هذه الانتهاكات".كما حذرت الرئاسة من "التداعيات الخطيرة لمثل هذه القوانين العنصرية، التي من شأنها زيادة التوتر والتصعيد، وتهديد فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".وأدانت مصر مصادقة الكنيست على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسبوق، وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، إلى جانب تقويضها للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.