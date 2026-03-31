عربي-دولي

بعد القرار إسرائيلي بشأن تشريع "إعدام الأسرى".. كيف علّقت واشنطن

Lebanon 24
31-03-2026 | 02:02
بعد القرار إسرائيلي بشأن تشريع إعدام الأسرى.. كيف علّقت واشنطن
قالت الولايات المتحدة، الإثنين، إنها تحترم حق إسرائيل في تحديد قوانينها الخاصة بعدما أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا يتيح إعدام فلسطينيين مُدانين بتهم "الإرهاب"، في إجراء انتقدته بشدة دول أوروبية وجماعات حقوقية.
وأوضح ناطق باسم وزارة الخارجية: "تحترم الولايات المتحدة حق إسرائيل السيادي في تحديد قوانينها وعقوباتها الخاصة بالأفراد المدانين بالإرهاب"، مضيفا: "نحن على ثقة بأن أي إجراء مماثل سينفَّذ في ظل محاكمة عادلة".

والولايات المتحدة هي العضو الوحيد في حلف شمال الأطلسي، الذي ما زال يطبق عقوبة الإعدام، وهي تعد الداعم الدبلوماسي والعسكري الرئيسي لإسرائيل.

وقبيل موافقة البرلمان الإسرائيلي على مشروع القانون، أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا الأحد عن "قلقها العميق" وقالت إن هذه الخطوة تخاطر "بتقويض التزامات إسرائيل بالمبادئ الديمقراطية".
الخارجية الفلسطينية: المصادقة النهائية لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تحول خطير في تشريع الإبادة وتبني للإعدام الميداني
بعد إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين...الأزهر يدعو المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته
بن غفير يستعرض خطة إعدام أسرى النخبة بعد أنباء كاذبة عن مقتله
"الحدث" عن مسؤول إسرائيلي: صعوبة واضحة في اتخاذ القرار في إيران بعد اغتيال لاريجاني
