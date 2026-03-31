بعد إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين...الأزهر يدعو المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته

أبدى في مصر استيائه الشديد من عجز منظومة القانون الدولي عن التصدي لإقدام على إقرار قانون لإعدام الأسرى ، ودعا إلى العمل السريع على وقف إجراءات لشرعنة قتل الفلسطينيين، بحسب "وفا".

وأكد أن "هذه الجريمة تكشف مجددا عن الوجه الدموي لهذا ، الذي لم يكتف بجرائمه المستمرة، بل يسعى إلى تقنين الإجرام والقتل، ومنحه غطاء تشريعيا زائفا ومفضوحا".

وشدد على "رفضه القاطع لكل ما يصدر عن الاحتلال من إجراءات أو قرارات لشرعنة قتل الفلسطينيين".

واعتبر أن "هذا القرار ما هو إلا محاولة بائسة من الاحتلال لإضفاء صبغة قانونية على القتل، وهي لا تُغير من حقيقته شيئا؛ كما يعكس حالة التوحش والانفلات الأخلاقي، وانتهاكه لكل القيم الإنسانية".

ودعا الأزهر المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى "تحمُّل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه هذه الإجراءات التي تضرب بالقانون الدولي والأعراف الدولية عرض الحائط".

وأهاب بهذه المؤسسات أن "تسارع، وعلى الفور، بوقف هذه الإجراءات، ومحاسبة مرتكبيها، وإنقاذ الأرواح البريئة من هذا المصير الجائر".