عربي-دولي

بعد إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين...الأزهر يدعو المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته

Lebanon 24
31-03-2026 | 02:35
بعد إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين...الأزهر يدعو المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته
بعد إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين...الأزهر يدعو المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته
 أبدى الأزهر الشريف في مصر استيائه الشديد من عجز منظومة القانون الدولي عن التصدي لإقدام إسرائيل على إقرار قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين، ودعا المجتمع الدولي إلى العمل السريع على وقف إجراءات تل أبيب لشرعنة قتل الفلسطينيين، بحسب "وفا".

وأكد أن "هذه الجريمة تكشف مجددا عن الوجه الدموي لهذا الاحتلال، الذي لم يكتف بجرائمه المستمرة، بل يسعى إلى تقنين الإجرام والقتل، ومنحه غطاء تشريعيا زائفا ومفضوحا".

وشدد الأزهر على "رفضه القاطع لكل ما يصدر عن الاحتلال من إجراءات أو قرارات لشرعنة قتل الفلسطينيين".

واعتبر أن "هذا القرار ما هو إلا محاولة بائسة من الاحتلال لإضفاء صبغة قانونية على القتل، وهي لا تُغير من حقيقته شيئا؛ كما يعكس حالة التوحش والانفلات الأخلاقي، وانتهاكه لكل القيم الإنسانية".

ودعا الأزهر المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى "تحمُّل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه هذه الإجراءات التي تضرب بالقانون الدولي والأعراف الدولية عرض الحائط".

وأهاب بهذه المؤسسات أن "تسارع، وعلى الفور، بوقف هذه الإجراءات، ومحاسبة مرتكبيها، وإنقاذ الأرواح البريئة من هذا المصير الجائر". 

 

مواضيع ذات صلة
الرئاسة الفلسطينية تدين إقرار إسرائيل لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 13:58:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الفلسطينية تندد بإقرار إسرائيل قانون إعدام الأسرى
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 13:58:10 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة الصيادلة دانت استهداف المسعفين: نحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الإنسانية والقانونية
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 13:58:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية: المصادقة النهائية لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تحول خطير في تشريع الإبادة وتبني للإعدام الميداني
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 13:58:10 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:45 | 2026-03-31
Lebanon24
06:40 | 2026-03-31
Lebanon24
06:36 | 2026-03-31
Lebanon24
06:05 | 2026-03-31
Lebanon24
05:58 | 2026-03-31
Lebanon24
05:54 | 2026-03-31
