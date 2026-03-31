بعد استهدافها.. إطفاء الحريق بناقلة النفط الكويتية

بعد إعلان مؤسسة البترول أن ناقلة الكويتية العملاقة "السالمي" تعرضت لاستهداف مباشر فجر اليوم الثلاثاء، في هجوم إيراني، أكد لحكومة دبي إطفاء الحريق، وانتهاء التعامل مع حادث ناقلة النفط الكويتية.



كما أوضح المكتب في بيان أنه لم يحصل أي تسرب نفطي إلى المياه، كما لم تسجل أي إصابات.



أتى ذلك، بعدما ذكرت مؤسسة البترول الكويتية أن الناقلة تعرضت "لاستهداف إيراني مباشر آثم، أثناء تواجدها في منطقة المخطاف بميناء دبي في ". وأضافت أن "الاعتداء أسفر عن أضرار مادية في بدن السفينة واندلاع حريق على متنها، مع وجود احتمالية لتسرب نفطي في المياه المحيطة".

