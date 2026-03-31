مجمع عسكري تحت قاعة رقص في البيت الأبيض.. هذا ما كشفه ترامب

تحدث الرئيس الأميركي، ، عن قاعة الرقص المزمع إنشاؤها في ، إذ أعلن، الماضي إنشاء مجمع عسكري "ضخم" أسفلها.



وقام بعرض صورة على الصحافيين على متن طائرة الرئاسة "إير فورس ون" لتصميم القاعة، مشيداً بميزات الأمان فيها، بما في ذلك "الزجاج المضاد للرصاص"، و"السقف المقاوم للطائرات المسيّرة".

وقال إن "الجيش الأميركي يبني حالياً مجمعاً ضخماً تحت قاعة الرقص، وقد انكشف هذا الأمر مؤخراً بسبب دعوى قضائية سخيفة تم رفعها".



كما أضاف أن "قاعة الرقص ستصبح بمثابة سقيفة لما يُبنى تحتها، بما في ذلك الحماية من الطائرات المسيرة وأي شيء آخر".



يذكر أن تلك القاعة، التي تبلغ مساحتها 8360 متراً مربعاً، ستحل محل الجناح الشرقي الذي أمر ترامب بهدمه في أكتوبر (تشرين الأول) 2025. وكان يقع أسفل ذلك المبنى مركز عمليات الطوارئ الرئاسي، وهو ملجأ طوارئ للرئيس.



هذا ومن المقرر أن تصوت لجنة تخطيط العاصمة الوطنية، وهي إحدى الهيئتين الفيدراليتين المطلوبتين للموافقة على المشروع، على التغييرات يوم الخميس.



يشار إلى أنه من المرتقب أن تستوعب القاعة ما يصل إلى ألف شخص، في مشروع تقدر تكاليف إنجازه بـ250 مليون دولار.