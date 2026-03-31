مسيّرات وصواريخ تضرب أربيل والبصرة والأنبار… والتوتر يتصاعد

دوّى انفجار، صباح الثلاثاء، قرب الدولي الذي يستضيف قوات تابعة للتحالف الدولي بقيادة لمحاربة تنظيم داعش، وفق ما أفاد مراسل لوكالة "فرانس برس" في .



ومنذ بداية الحرب على ، تعترض الدفاعات الجوية مسيّرات في أجواء أربيل التي تستضيف كذلك قنصلية أمريكية ضخمة، فيما تعلن يوميا فصائل مسلحة موالية لإيران شنّ هجمات على "قواعد العدو" في والمنطقة.





إلى ذلك، قالت خلية الإعلام الأمني أن طائرة مسيّرة سقطت في حقل غرب القرنة 1 بمحافظة البصرة، وصاروخ على منزل في الثرثار بمحافظة الأنبار دون انفجارهما، بينما لم يسفر الحادثان عن وقوع إصابات بشرية، وفق ما نقلته وكالة أنباء العراق (واع).



وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن في بيان: إن "طائرة مسيرة سقطت في موقع صحراوي مفتوح داخل حقل غرب القرنة 1 النفطي في محافظة البصرة دون أن تنفجر ولم يخلف الحادث أضرارا مادية أو إصابات بشرية".





وأضاف أن "صاروخا قد سقط على أحد المنازل في منطقة الثرثار الطراح في وتسبب باختراق السقف واستقر في صالة المنزل دون أن ينفجر، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات بشرية"، مشيرا إلى أن "مفارز معالجة المتفجرات والمخلفات الحربية توجهت إلى المكان للتعامل مع الحادث".



Advertisement