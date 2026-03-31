عربي-دولي

لماذا لم تُصدّق الملكة إليزابيث الثانية الإتّهامات الموّجهة إلى إبنها أندرو؟

Lebanon 24
31-03-2026 | 05:54
لماذا لم تُصدّق الملكة إليزابيث الثانية الإتّهامات الموّجهة إلى إبنها أندرو؟
كشفت تقارير، أن الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية لم تكن مقتنعة بالاتهامات التي وُجهت إلى ابنها الأمير أندرو، وظلت متمسكة بموقفها الرافض لتصديق مزاعم سوء السلوك، حتى في أعقاب المقابلة التلفزيونية المثيرة للجدل التي أجراها نجلها ضمن برنامج "Newsnight" مع الإعلامية إميلي مايتليس، والتي تعرض خلالها لانتقادات حادة بسبب أدائه وتصريحاته.
 
تعود جذور القضية إلى اتهامات وجهتها فيرجينيا جوفري، التي قالت إن الأمير أندرو اعتدى عليها عام 2001 عندما كانت قاصرًا، في إطار شبكة استغلال مرتبطة بإبستين.

ورغم النفي المتكرر من جانب الأمير، انتهت القضية بتسوية في محكمة نيويورك، قُدّرت قيمتها بنحو 12 مليون جنيه إسترليني أيّ حوالي 15 مليون دولار، من دون إقرار بالمسؤولية.

وبحسب ما أورده الكاتب المتخصص في الشؤون الملكية هوغو فيكرز في كتابه الجديد نقلا عن صحيفة "ميرور"، فإن الملكة، رغم الضغوط الإعلامية والسياسية، لم تقتنع بأن نجلها ارتكب أي سلوك غير لائق، معتبرة أن بعض التطورات لم تكن كافية لتغيير موقفها.

وأشار فيكرز إلى أن الأزمة شكلت عبئًا نفسيًا كبيرًا على الملكة في سنواتها الأخيرة، حيث كانت تشعر بقلق متزايد بشأن مستقبل ابنها، وطرحت أفكارًا تتعلق بإيجاد أدوار بديلة له خارج الإطار الملكي الرسمي. (ارم نيوز)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
لماذا لم يرغب خامنئي بتولي ابنه قيادة إيران؟ الاستخبارات الاميركية تكشف
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 17:28:31 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا دبّابة ميركافا للمرة الثانية في بلدة دبل بصاروخ موجّه وحقّقنا إصابة مؤكّدة
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 17:28:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع القطرية: التصدي بنجاح للموجة الثانية من الهجمات التي استهدفت مناطق عدة بالدولة
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 17:28:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني إسرائيلي: الموجة الثانية من الغارات استهدفت قيادات عليا في النظام
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 17:28:31 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:08 | 2026-03-31
Lebanon24
09:39 | 2026-03-31
Lebanon24
09:30 | 2026-03-31
Lebanon24
09:14 | 2026-03-31
Lebanon24
09:00 | 2026-03-31
Lebanon24
08:46 | 2026-03-31
