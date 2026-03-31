شهيد وعدد من الجرحى بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين شمالي غزة

قام الجيش ، اليوم الثلاثاء، بقتل مواطن فلسطينيا وإصابة عدد آخر، في قصف استهدف مجموعة من المواطنين شمالي .كما أصيب فلسطينيان برصاص إسرائيلي وسط القطاع، بحسب ما أفادت به مصادر طبية.وأوردت المصادر أن قصفا إسرائيليا استهدف تجمعا للمواطنين في منطقة الاتصالات بمدينة شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة آخرين، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.وفي حادث منفصل، أفادت المصادر بإصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي شرقي مخيم البريج ، حيث جرى نقلهما إلى المستشفى، دون توفر تفاصيل إضافية بشأن حالتهما الصحية.إلى ذلك، أعلنت الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات العسكرية في قطاع غزة منذ 7 تشرين 2023 إلى 72 ألفا و280 شهيدا و172 ألفا و14 مصابا.