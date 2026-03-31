إذا اجتاحت أميركا إيران... كيف سيكون الردّ الإيرانيّ؟

ذكر موقع " "، أنّ حشود القوات الأميركية في ، أثارت تكهنات واسعة حول احتمال شنّ هجوم الأراضي ، مع توجه الأنظار إلى خرج التي تشكل شريانا حيويا للاقتصاد .



وحذر خبراء عسكريون وسياسيون لصحيفة " ذا هيل" الأميركية من أن أي توغل بري أميركي على الأراضي الإيرانية سيشكل تصعيدا خطيرا، وقد يدفع طهران إلى استخدام ترسانتها العسكرية المتبقية رغم الضربات الجوية المكثفة التي تعرضت لها، حيث لا تزال تمتلك أسلحة وتكتيكات قادرة على إلحاق خسائر فادحة بالقوات الأميركية ومصالحها في المنطقة.



سيناريوهات الرد الإيراني المحتملة:



1. ضربات مباشرة على القوات الأميركية:

يرى محللون أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو شن هجمات مباشرة على القوات الأميركية إذا حاولت السيطرة على جزيرة خرج، التي تبعد نحو 20 ميلا عن الساحل الإيراني. وتوقع براين كلارك من معهد هدسون أن تواجه القوات الأميركية مقاومة عنيفة على الأرض، إلى جانب عبوات ناسفة ومفخخات زرعها الإيرانيون، بهدف إيقاع خسائر وإحراج الرئيس سياسيا.



وأشار جو كوستا من المجلس الأطلسي إلى أن إيران لا تزال قادرة على ضرب القوات الأميركية بالصواريخ والطائرات المسيّرة والألغام وزوارق الهجوم السريع، مؤكدا أن هيكل القيادة والسيطرة الإيراني لا يزال يعمل رغم الضربات الجوية.



2. ضرب مراكز النفط الخليجية:

حذر جون هوفمان من معهد كاتو من أن الوجود الأميركي على الأرض قد يدفع إيران إلى توسيع هجماتها لتشمل البنية التحتية للطاقة في الخليج، بما في ذلك محطات الطاقة وتحلية المياه، في خطوة تهدف إلى الضغط على ترامب عبر التأثير على أسواق الطاقة العالمية.



3. تصعيد هجمات الوكلاء:

قال خبراء إن الفصائل العراقية وحزب الله في والحوثيين في اليمن يمتلكون القدرة على تكثيف هجماتهم ضد المصالح الأميركية والإسرائيلية، خاصة مع إعلان الحوثيين عن خطوطهم الحمراء لدخول الصراع لدعم إيران.



4. إغلاق مضيق باب المندب:

حذر الجيش الإيراني من تصعيد انعدام الأمن في مضائق استراتيجية أخرى، بما فيها مضيق باب المندب في البحر الأحمر، الذي يمر عبره نحو 10 بالمئة من إمدادات النفط والغاز العالمية. ويمثل هذا التهديد تحديا إضافيا للقوات الأمريكية التي قد تضطر للتعامل مع جبهتين في وقت واحد. (روسيا اليوم)