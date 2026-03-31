|
15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
6
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
عربي-دولي
لمواجهة "ساعة الحسم" الإسرائيلية... الحرس الثوري يحشد 100 ألف مقاتل
Lebanon 24
31-03-2026
|
08:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد موقع "واللا"
الإسرائيلي
بأن الحرس الثوري
الإيراني
شرع في حشد ما يربو على 100 ألف عنصر مسلح، تأهباً لعزم
إسرائيل
حسم المرحلة الأخيرة من الحرب خلال أيام وتحقيق أهداف خطتها الأصلية.
وجاء هذا التأهب الإيراني على خلفية تقديرات أكدت تعزيز التعاون العسكري الإسرائيلي – الأميركي مع دخول الحرب مراحلها الحاسمة، في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي تصعيد هجماته.
ورافق هذا التطور إصدار
وزير الدفاع
الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليماته للجيش بمواصلة الهجوم بكل قوته، واستهداف شخصيات في أعلى هرم النظام الإيراني ومواقع الطاقة الاستراتيجية، بالتزامن مع تكثيف غارات سلاح الجو على المناطق الأكثر تهديداً في العمق الإيراني.
وأشارت مصادر أمنية في
تل أبيب
إلى أنه رغم تدمير أنظمة الدفاع الجوي الرئيسية، لا تزال قدرات الحرس الثوري المضادة للطائرات فعّالة، مما دفع النظام لإصدار أوامر لقادة بطاريات الصواريخ بالبقاء في مواقعهم لحماية
طهران
، حيث يتموضع كبار المسؤولين والصناعات الحساسة.
ووفقاً للمصادر العبرية، يبذل النظام الإيراني جهوداً مستميتة لمنع انقلاب محتمل وسط مخاوف من انهياره، معتبرة أن العمليات المشتركة
الإسرائيلية
– الأميركية ألحقت أضراراً بالغة هيأت ظروفاً لزعزعة استقراره.
وتشير المعلومات إلى وصول تدمير البنية التحتية إلى مراحله الأخيرة، مع استهداف المصانع ومراكز الأبحاث والمشروع
النووي
، حيث تمتلك
إيران
نحو 460 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب.
وفي سياق متصل، تتوقع إسرائيل عزوف الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
عن توقيع أي اتفاق مستقبلي لا يمكن ضمان تنفيذه بالكامل، مما يترك جميع الخيارات مفتوحة.
مصادر مطّلعة لـ أ.ف.ب: الحرس الثوري سيكثف استخدام الطائرات المسيّرة بنسبة 20٪ الصواريخ بنسبة 100٪
مصادر مطّلعة لـ أ.ف.ب: الحرس الثوري سيكثف استخدام الطائرات المسيّرة بنسبة 20٪ الصواريخ بنسبة 100٪
الحرس الثوري الإيراني: أصبنا مقاتلة أميركية من طراز إف 16 في أجواء جنوب محافظة فارس
الحرس الثوري الإيراني: أصبنا مقاتلة أميركية من طراز إف 16 في أجواء جنوب محافظة فارس
الحرس الثوري الإيراني: دفاعاتنا الجوية أصابت مقاتلة أميركية من طراز إف 18
الحرس الثوري الإيراني: دفاعاتنا الجوية أصابت مقاتلة أميركية من طراز إف 18
الحرس الثوري الإيراني: دفاعاتنا الجوية استهدفت مقاتلة تابعة لإسرائيل من طراز إف 16 فجر اليوم
الحرس الثوري الإيراني: دفاعاتنا الجوية استهدفت مقاتلة تابعة لإسرائيل من طراز إف 16 فجر اليوم
بالفيديو.. اختطاف صحافية في العراق
بالفيديو.. اختطاف صحافية في العراق
بريطانيا: سننشر المزيد من القوات بالشرق الأوسط
بريطانيا: سننشر المزيد من القوات بالشرق الأوسط
دعوات أوروبية لاحتواء التصعيد.. دعم للبنان وتحذير من عملية برية
دعوات أوروبية لاحتواء التصعيد.. دعم للبنان وتحذير من عملية برية
خطة سرية للاستيلاء على اليورانيوم من قلب إيران.. تقرير اسرائيلي يكشف التفاصيل
خطة سرية للاستيلاء على اليورانيوم من قلب إيران.. تقرير اسرائيلي يكشف التفاصيل
بشأن السفر إلى لبنان... ماذا أعلنت الخطوط الجويّة الفرنسيّة؟
بشأن السفر إلى لبنان... ماذا أعلنت الخطوط الجويّة الفرنسيّة؟
آخر معلومة عن علي شعيب.. ماذا فعل قبل استشهاده؟
آخر معلومة عن علي شعيب.. ماذا فعل قبل استشهاده؟
"سفير في لبنان" قد يتم اعتقاله.. خبير عسكري يوضح
"سفير في لبنان" قد يتم اعتقاله.. خبير عسكري يوضح
تحذيرٌ من تقرير يخص لبنان.. ماذا قال؟
تحذيرٌ من تقرير يخص لبنان.. ماذا قال؟
"إنزال مُحتمل".. إسرائيل قد تدخل البقاع!
"إنزال مُحتمل".. إسرائيل قد تدخل البقاع!
ارتفاع اضافي في أسعار المحروقات... ماذا عن قارورة الغاز؟
ارتفاع اضافي في أسعار المحروقات... ماذا عن قارورة الغاز؟
13:02 | 2026-03-31
بالفيديو.. اختطاف صحافية في العراق
12:45 | 2026-03-31
بريطانيا: سننشر المزيد من القوات بالشرق الأوسط
12:07 | 2026-03-31
دعوات أوروبية لاحتواء التصعيد.. دعم للبنان وتحذير من عملية برية
12:00 | 2026-03-31
خطة سرية للاستيلاء على اليورانيوم من قلب إيران.. تقرير اسرائيلي يكشف التفاصيل
10:08 | 2026-03-31
بشأن السفر إلى لبنان... ماذا أعلنت الخطوط الجويّة الفرنسيّة؟
09:39 | 2026-03-31
هيغسيث: الأيام المقبلة مع إيران ستكون "حاسمة"
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
