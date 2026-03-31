لمواجهة "ساعة الحسم" الإسرائيلية... الحرس الثوري يحشد 100 ألف مقاتل

أفاد موقع "واللا" بأن الحرس الثوري شرع في حشد ما يربو على 100 ألف عنصر مسلح، تأهباً لعزم حسم المرحلة الأخيرة من الحرب خلال أيام وتحقيق أهداف خطتها الأصلية.

وجاء هذا التأهب الإيراني على خلفية تقديرات أكدت تعزيز التعاون العسكري الإسرائيلي – الأميركي مع دخول الحرب مراحلها الحاسمة، في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي تصعيد هجماته.



ورافق هذا التطور إصدار الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليماته للجيش بمواصلة الهجوم بكل قوته، واستهداف شخصيات في أعلى هرم النظام الإيراني ومواقع الطاقة الاستراتيجية، بالتزامن مع تكثيف غارات سلاح الجو على المناطق الأكثر تهديداً في العمق الإيراني.

وأشارت مصادر أمنية في إلى أنه رغم تدمير أنظمة الدفاع الجوي الرئيسية، لا تزال قدرات الحرس الثوري المضادة للطائرات فعّالة، مما دفع النظام لإصدار أوامر لقادة بطاريات الصواريخ بالبقاء في مواقعهم لحماية ، حيث يتموضع كبار المسؤولين والصناعات الحساسة.



ووفقاً للمصادر العبرية، يبذل النظام الإيراني جهوداً مستميتة لمنع انقلاب محتمل وسط مخاوف من انهياره، معتبرة أن العمليات المشتركة – الأميركية ألحقت أضراراً بالغة هيأت ظروفاً لزعزعة استقراره.

وتشير المعلومات إلى وصول تدمير البنية التحتية إلى مراحله الأخيرة، مع استهداف المصانع ومراكز الأبحاث والمشروع ، حيث تمتلك نحو 460 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب.

وفي سياق متصل، تتوقع إسرائيل عزوف الرئيس الأميركي عن توقيع أي اتفاق مستقبلي لا يمكن ضمان تنفيذه بالكامل، مما يترك جميع الخيارات مفتوحة.



