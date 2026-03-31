تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

لمواجهة "ساعة الحسم" الإسرائيلية... الحرس الثوري يحشد 100 ألف مقاتل

Lebanon 24
31-03-2026 | 08:46
A-
A+
لمواجهة ساعة الحسم الإسرائيلية... الحرس الثوري يحشد 100 ألف مقاتل
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي بأن الحرس الثوري الإيراني شرع في حشد ما يربو على 100 ألف عنصر مسلح، تأهباً لعزم إسرائيل حسم المرحلة الأخيرة من الحرب خلال أيام وتحقيق أهداف خطتها الأصلية.
 
وجاء هذا التأهب الإيراني على خلفية تقديرات أكدت تعزيز التعاون العسكري الإسرائيلي – الأميركي مع دخول الحرب مراحلها الحاسمة، في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي تصعيد هجماته.

ورافق هذا التطور إصدار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليماته للجيش بمواصلة الهجوم بكل قوته، واستهداف شخصيات في أعلى هرم النظام الإيراني ومواقع الطاقة الاستراتيجية، بالتزامن مع تكثيف غارات سلاح الجو على المناطق الأكثر تهديداً في العمق الإيراني.
 
وأشارت مصادر أمنية في تل أبيب إلى أنه رغم تدمير أنظمة الدفاع الجوي الرئيسية، لا تزال قدرات الحرس الثوري المضادة للطائرات فعّالة، مما دفع النظام لإصدار أوامر لقادة بطاريات الصواريخ بالبقاء في مواقعهم لحماية طهران، حيث يتموضع كبار المسؤولين والصناعات الحساسة.

ووفقاً للمصادر العبرية، يبذل النظام الإيراني جهوداً مستميتة لمنع انقلاب محتمل وسط مخاوف من انهياره، معتبرة أن العمليات المشتركة الإسرائيلية – الأميركية ألحقت أضراراً بالغة هيأت ظروفاً لزعزعة استقراره.
 
وتشير المعلومات إلى وصول تدمير البنية التحتية إلى مراحله الأخيرة، مع استهداف المصانع ومراكز الأبحاث والمشروع النووي، حيث تمتلك إيران نحو 460 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب.
 
وفي سياق متصل، تتوقع إسرائيل عزوف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن توقيع أي اتفاق مستقبلي لا يمكن ضمان تنفيذه بالكامل، مما يترك جميع الخيارات مفتوحة.

دونالد ترامب

وزير الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيراني

إسرائيل

تل أبيب

الرئيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24