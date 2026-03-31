عربي-دولي

فرص ذهبية.. هذه الدول تُقدّم لكم المال للإنتقال إليها

31-03-2026 | 09:30
فرص ذهبية.. هذه الدول تُقدّم لكم المال للإنتقال إليها
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّه مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة عالميًا، تقدم عدة دول حوافز مالية لجذب سكان جدد، بهدف تنشيط المجتمعات الريفية، وتشجيع ريادة الأعمال، وإعادة توطين المناطق ذات السكان المتناقصين.

تشيلي

بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تشجع رواد الأعمال على الانتقال من خلال برنامج Start-Up Chile، حيث تقدم بين 15,000 و80,000 دولار أميركي كتمويل، بالإضافة إلى الإرشاد والدعم للمشاريع الناجحة.

كرواتيا

عرضت في السابق منازل بأسعار منخفضة جدًا تصل إلى 10 بنسات في مدن مثل ليغراد، لجذب السكان الجدد إلى مناطق تعاني من انخفاض عدد السكان. كما قدمت الحكومة تمويلًا لتجديد المنازل.

اليونان

تقدم 500 يورو شهريًا لمدة ثلاث سنوات للعائلات المستعدة للانتقال إلى جزيرة أنتيكيثيرا الصغيرة، التي يقل عدد سكانها عن 50 نسمة، لتعزيز الاستقرار على المدى الطويل.

أيرلندا

تدعم الانتقال إلى الجزر النائية من خلال سياسة Our Living Islands، حيث تقدم منحًا لتجديد العقارات المهجورة لتشجيع زيادة السكان.

إيطاليا

تدفع للعائلات 23,000 جنيه إسترليني أيّ 30,000 دولار للانتقال إلى القرى الصغيرة في  سردينيا وكالابريا، مع التركيز على المناطق التي تشهد انخفاضًا سكانيًا. بعض القرى تقدم مبالغ أكبر لتشجيع الاستيطان في المناطق النائية.


اليابان

تقدم منحة دعم الهجرة لتنشيط المناطق، حيث يمكن للأفراد الحصول على ما يصل إلى 1,000,000 ين أو 3,000,000 ين لكل أسرة، للانتقال من طوكيو إلى المناطق الريفية.

موريشيوس

تقدم 20,000 روبية موريشيوسية للأفراد المستعدين للانتقال وبدء مشروع تجاري على الجزيرة.

إسبانيا

تقدم ما يصل إلى 15,000 يورو للرحّل الرقميين للانتقال إلى المناطق الريفية مثل إكستريمادورا ضمن برنامج Live in Ambroz.

سويسرا

تقدم في ألبينين 25,000 فرنك سويسري لكل بالغ و10,000 فرنك لكل طفل للانتقال، شريطة شراء عقار بقيمة 200,000 فرنك سويسري على الأقل والعيش فيه لمدة عشر سنوات.

وتعكس هذه البرامج توجهًا عالميًا لتحفيز الانتقال إلى المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، وتنشيط الاقتصاد المحلي، وتشجيع التجديد الثقافي والاقتصادي في المناطق الريفية، مع استهداف العائلات ورواد الأعمال على حد سواء لضمان تنمية مستدامة للمجتمعات. (ارم نيوز)
