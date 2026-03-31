هيغسيث: الأيام المقبلة مع إيران ستكون "حاسمة"

أكد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث أن الأيام المقبلة من الحرب التي تشنها وإسرائيل على ستكون "حاسمة"، مشيراً إلى أن تدرك هذا الواقع ولا تملك القدرة على فعل شيء عسكرياً لمواجهته.

وجاءت تصريحات هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون عقب تفقده وحدات عسكرية أميركية منتشرة في ، حيث لفت إلى انخفاض ملحوظ في عدد الصواريخ التي أطلقتها إيران خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأعلن الوزير الأميركي أن "مستعد لإبرام اتفاق"، داعياً النظام الجديد إلى التحلي بالحكمة والقبول به، مع تحذير شديد اللهجة بأن الحرب "ستشتد" في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وشدد هيغسيث على أن خيارات تتزايد مقابل تضاؤل خيارات طهران، مؤكداً أن حركة السفن عبر مضيق هرمز تشهد ارتفاعاً بفضل سياسات ، ومطالباً بالاستعداد لـ"تحمل المسؤولية" في المرحلة المقبلة.



