كسرت قيود الدستور السلمي... اليابان تنشر صواريخ كروز بمدى 1000 كلم

نشرت لأول مرة صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز "تايب 12" في بمحافظة كوماموتو جنوب غربي البلاد، في خطوة تاريخية توسع حدود السلمي لليابان.

وتصل هذه الصواريخ إلى مدى ألف كيلومتر، مما يمنح القدرة على الوصول إلى أهداف داخل والضرب من مسافات بعيدة، كما شملت التحركات نشر قاذفات فائقة السرعة في محافظة شيزوكا الوسطى، مع خطط لتجهيز السفن الحربية والمقاتلات الجوية بصواريخ محليّة الصنع خلال الأشهر المقبلة.



وأكد شينجيرو كويزومي أن هذه المنظومات تشكل جزءاً أساسياً من جهود تعزيز قدرات الردع والاستجابة، مما يسمح للتعامل مع القوات المعادية من خارج منطقة التهديد وصد أي محاولات غزو بحري أو بشكل حاسم.

وبالتوازي مع ذلك، جهزت البحرية إحدى سفنها بالآليات اللازمة لإطلاق صواريخ "توماهوك" الأميركية، وسط تصاعد حاد في التوترات الدبلوماسية مع التي انتقدت التحول في موقف اليابان التقليدي واتهمت إدارة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بتبني "نزعة عسكرية"، وفرضت عقوبات رمزية وحذرت مواطنيها من السفر إلى اليابان.



