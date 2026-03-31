عربي-دولي

كسرت قيود الدستور السلمي... اليابان تنشر صواريخ كروز بمدى 1000 كلم

Lebanon 24
31-03-2026 | 13:47
كسرت قيود الدستور السلمي... اليابان تنشر صواريخ كروز بمدى 1000 كلم
كسرت قيود الدستور السلمي... اليابان تنشر صواريخ كروز بمدى 1000 كلم photos 0
نشرت اليابان لأول مرة صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز "تايب 12" في قاعدة عسكرية بمحافظة كوماموتو جنوب غربي البلاد، في خطوة تاريخية توسع حدود الدستور السلمي لليابان.
 
وتصل هذه الصواريخ إلى مدى ألف كيلومتر، مما يمنح طوكيو القدرة على الوصول إلى أهداف داخل الصين والضرب من مسافات بعيدة، كما شملت التحركات نشر قاذفات فائقة السرعة في محافظة شيزوكا الوسطى، مع خطط لتجهيز السفن الحربية والمقاتلات الجوية بصواريخ محليّة الصنع خلال الأشهر المقبلة.

وأكد وزير الدفاع شينجيرو كويزومي أن هذه المنظومات تشكل جزءاً أساسياً من جهود تعزيز قدرات الردع والاستجابة، مما يسمح للتعامل مع القوات المعادية من خارج منطقة التهديد وصد أي محاولات غزو بحري أو بري بشكل حاسم.
 
وبالتوازي مع ذلك، جهزت البحرية اليابانية إحدى سفنها بالآليات اللازمة لإطلاق صواريخ "توماهوك" الأميركية، وسط تصاعد حاد في التوترات الدبلوماسية مع بكين التي انتقدت التحول في موقف اليابان التقليدي واتهمت إدارة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بتبني "نزعة عسكرية"، وفرضت عقوبات رمزية وحذرت مواطنيها من السفر إلى اليابان.

