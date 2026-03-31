عربي-دولي

نتنياهو: زعزعنا أركان النظام الإيراني وغيّرنا الشرق الأوسط

Lebanon 24
31-03-2026 | 14:32
نتنياهو: زعزعنا أركان النظام الإيراني وغيّرنا الشرق الأوسط
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بلاده، بالتعاون مع الولايات المتحدة، تواصل توجيه ضربات متتالية لإيران منذ حوالى شهر، مشيرًا إلى تحقيق “إنجازات كبيرة” في مواجهة ما وصفه بـ“النظام الإيراني”.

وأكد نتنياهو أن هذه العمليات أسهمت في إضعاف النظام في إيران “بشكل غير مسبوق”، معتبرًا أن إسرائيل أصبحت “أقوى من أي وقت مضى”، رغم ما وصفها بالأثمان الباهظة.

وأضاف أن إسرائيل نفذت سلسلة ضربات استهدفت ما قال إنها “وكلاء إيران” وبرامجها الصاروخية والنووية، مؤكدًا أن هذه التحركات حدّت من قدرات تلك الأطراف على تشكيل تهديد مباشر.

وأشار إلى أن بلاده انتقلت إلى سياسة هجومية بدلًا من الدفاع، لافتًا إلى إنشاء مناطق عازلة في غزة وسوريا ولبنان بهدف منع عمليات التسلل وإطلاق الصواريخ.

كما تحدث عن “تحالفات جديدة” في المنطقة، معتبرًا أن إسرائيل “غيّرت موازين القوى في الشرق الأوسط”، ومؤكدًا استمرار العمليات حتى تحقيق الأهداف المعلنة.

رئيس الوزراء البريطاني: لم نشارك في الهجمات والنظام الإيراني قتل شعبه وزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط
مسعد بولس: واشنطن تؤكد التزامها بإحباط جهود النظام الإيراني لإدامة العنف في الشرق الأوسط وخارجه
نتنياهو: غيّرنا وجه الشرق الأوسط وأوجدنا الظروف لعقد التحالفات الجديدة
نتنياهو: نزعزع استقرار النظام الإيرانيّ وكلنا أمل في إعطاء شعب إيران الفرصة لإسقاطه
